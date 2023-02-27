В «Мега Адыгея» могут открыть белорусский аналог IKEA

В торговом центре «Мега Адыгея», в рамках соглашения Союза торговых центров России (СТЦ) и белорусской компании Swed House, могут открыть один из магазинов, реализующий товары-аналоги шведского бренда IKEA. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на СТЦ.

В 2023 году Swed House откроет в России 10 магазинов, площадью до 1 тыс. кв. м.

«Неважно, где это будет находиться,— в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы»,— цитирует издание заявление главы СТЦ Булата Шакирова.

В настоящее время идут переговоры об аренде в торговых центрах «Мега». В ближайшие несколько лет белорусская компания намерена открыть в РФ до 50 торговых точек.

Анастасия Донскова

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