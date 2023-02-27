В Краснодаре пациентка клиники пластической хирургии заявила о потере зрения после блефаропластики

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку сведений о вреде здоровью и потере зрения жительницей Краснодара после пластической операции. Об этом сообщает информационный центр следственного комитета России.

Фото: "КП-Кубань"

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении.

Как сообщает «КП-Кубань», девушка обратилась в частную клинику, чтобы провести коррекцию век. Пациентке удалили мягкие ткани и жировые пакеты в области верхних век. В результате хирургических манипуляций, по заявлению девушки, у нее перестали закрываться глаза и ухудшилось зрение. При обращении в клинику, как сообщает издание, бывшей пациентке стали угрожать судебным иском о защите деловой репутации.

Анастасия Донскова

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