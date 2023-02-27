В Крыму произошло землетрясение магнитудой до 3

Жители Южного берега Крыма сообщили о подземном толчке. По предварительной информации, его сила составила менее трех баллов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Ждем официальную информацию сейсмологов. По предварительной информации, сила толчка меньше трех баллов. Разрушений и жертв нет»,— отметил Олег Крючков.

По данным Алуштинской сейсмической станции, землетрясение магнитудой до трех произошло в 16:25 в акватории Черного моря, в 25 км от прибрежной территории Алушты и на глубине 15 км. На территории Крыма толчки были практически незаметны.

Татьяна Ручкина

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