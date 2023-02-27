В полиции Краснодара не стали комментировать сведения о взрыве гранаты в многоэтажке в ФМР

Полиция Краснодара отказалась комментировать «Ъ-Кубань» взрыв ручной гранаты в жилом многоэтажном доме на улице Тургенева в Фестивальном микрорайоне.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что 26 февраля в квартире дома №199 произошел взрыв ручной гранаты РГД-5. Сообщается, что к взрыву привело неосторожное обращение со снарядом 34-летним мужчиной.

Краснодарец получил различные травмы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Анастасия Донскова

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