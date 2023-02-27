Уже теплее

Башкирское УФАС обязало администрацию Стерлитамакского района провести торги по передаче объектов теплоснабжения во временное пользование. В 2021 году муниципалитет передал котельные без конкурса стерлитамакскому ООО «Альянс». С этим не согласилось ООО «Анод». УФАС поддержало жалобу компании. Опрошенные юристы считают решение антимонопольного ведомства обоснованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрацию Стерлитамакского района обязывают передать котельные в аренду на торгах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Администрацию Стерлитамакского района обязывают передать котельные в аренду на торгах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии нашло в действиях администрации Стерлитамакского района нарушение закона «О защите конкуренции» при передаче 32 котельных в пользование ООО «Альянс» без конкурса. Муниципалитету выдано предписание о необходимости в течение месяца передать эти объекты во временное пользование, объявив торги.

Из материалов дела следует, что летом 2021 года администрация района выпустила постановления о передаче «Альянсу» 26 котельных, обслуживающих школы, в безвозмездное пользование на 11 месяцев без конкурса, а затем передала в аренду еще шесть газовых котельных, тепловые сети, теплотрассу и сети теплоснабжения в селах. Ранее их обслуживали ООО «Анод» и ООО «УК ЖКХ» Стерлитамакского района (принадлежит Ниязу Шарипову и Юрию Комиссарову). В сентябре того же года «Анод» подал жалобу в УФАС. В результате проверки комиссия антимонопольного ведомства в 2021 году пришла к выводу, что у администрации нет оснований для передачи объектов без торгов, а «Альянсу» были созданы преимущественные условия. Муниципалитету было выдано предупреждение об отмене постановлений в месячный срок, обязании вернуть котельные в муниципальную казну и провести торги.

Районная администрация просила отсрочить исполнение предупреждения до окончания отопительного сезона 2021/22 годов во избежание прекращения подачи тепла на социальные объекты. Муниципалитет сообщил, что «Альянс» провел экстренные работы по обслуживанию оборудования. В первый раз УФАС отказало в ходатайстве, отметив, что процедура торгов не подразумевает прекращения теплоснабжения, но удовлетворило повторные обращения, продлив срок исполнения предупреждения до середины 2022 года. В октябре 2021 года оба постановления о передаче «Альянсу» объектов теплоснабжения были отменены. В конце того же года «Альянс» обратился с предложением о заключении концессионного соглашения.

Объекты по-прежнему находятся в распоряжении «Альянса» без проведения торгов, указало УФАС. Материалы дела будут переданы для принятия мер административного реагирования.

ООО «Альянс» зарегистрировано в 2020 году в Стерлитамаке, принадлежит Андрею Гулюку. В 2021 году выручка составила 19,1 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022–2023 годах «Альянс» заключил 59 госконтрактов с муниципальными учреждениями на поставку тепловой энергии на общую сумму 45,7 млн руб.

ООО «Анод» создано в 1993 году в Стерлитамаке. Владелец — Владимир Зельцер. В 2021 году чистая прибыль компании составила 5,4 млн руб. при выручке 13,8 млн руб.

В администрации Стерлитамакского района вчера комментарий не предоставили.

Владимир Зельцер сообщил «Ъ-Уфа», что «Анод» восемь лет обслуживал газовые котельные районного отдела образования, затем «Альянс» вышел с инициативой изменить систему обслуживания. ««Обслуживающая организация сама оплачивает коммунальные ресурсы: газ, воду, электроэнергию, а школы, как юрлица, платят только за поставку тепла. У нас забрали часть из 26 котельных, которые заинтересованные люди из чиновников администрации передали «Альянсу». Мы поработали несколько месяцев и увидели, что такая схема для нас является неприемлемой с финансовой точки зрения, в дальнейшем мы отказались от обслуживания», — отметил господин Зельцер. «“Аноду” не понравилось, что администрация района не хочет поднимать тарифы, и 30 декабря 2020 года, перед новым годом, компания расторгла договор с администрацией, бросив школы и детсады,— заявил «Ъ-Уфа» Андрей Гулюк.— Мне предложили их взять на обслуживание, чтобы не сорвать отопительный сезон. Потом передали шесть котельных УК УЖХ, оборудование на которых находилось в плачевном состоянии. УК УЖХ бы просто не провело отопительный период». По его словам, компания ежегодно вкладывает 4–5 млн руб. в модернизацию оборудования.

Партнер, руководитель антимонопольной практики коллегии адвокатов Delcredere Анастасия Тараданкина считает решение УФАС обоснованным: «По закону, объекты теплоснабжения могут передаваться путем заключения концессионного соглашения либо договоров аренды исключительно через торги. Если администрация не докажет, что передача могла быть осуществлена без торгов, суды поддержат решение УФАС».

Юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Кристина Табакина полагает, что администрации района придется исполнять предписание антимонопольной службы. «Администрация могла обжаловать в судебном порядке предупреждение от 2021 года, что, насколько известно, сделано не было,— отметила она.— Во-вторых, она не представила УФАС достаточных доказательств исполнения требований».

Влада Шипилова