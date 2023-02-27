Чиновник не признал долги

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства правительства региона Владимира Сычева. Высокопоставленный чиновник, по версии следствия, покровительствовал строительной фирме, создавая ей благоприятные условия для работы, руководство компании взамен рассчиталось по его долгам. Кроме того, замминистра обвиняют в халатности в связи со срывом сроков строительства школ и детских садов. Владимир Сычев, ранее заявлявший о признании вины, в ходе следствия поменял свою позицию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой Омской области Фото: Минстрой Омской области

Перед судом предстанет бывший заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычев, которому предъявлено обвинение во взяточничестве и халатности. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Владимира Сычева задержали в феврале 2022 года, по материалам ФСБ в отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальная санкция — 12 лет лишения свободы и штраф в размере 70-кратной суммы взятки). Согласно им, чиновник покровительствовал стройфирме, помогая в своевременной оплате работ по контрактам. Глава компании со своей стороны рассчитался по долгам чиновника, сумма которых составила около 1,9 млн руб. По решению суда Владимира Сычева поместили в СИЗО. СКР обосновал необходимость ареста замминистра тем, что под тяжестью грозящего наказания он может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей, которые были его подчиненными.

На судебном заседании по избранию меры пресечения чиновник признал вину и обещал сотрудничать со следствием. В дальнейшем замминистра уволили с госслужбы с формулировкой «в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения», после чего он был внесен в соответствующий реестр.

Помимо взятки, экс-чиновнику предъявили обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, наказание — арест до трех месяцев). Следствие считает, что из-за его небрежного отношения к службе были сорваны сроки строительства четырех общеобразовательных школ на 2472 места и трех детских садов на 551 место, которые возводились в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». «Указанные объекты не построены до настоящего времени, что повлекло подрыв авторитета министерства и существенное нарушение прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Омской области»,— сказала официальный представитель регионального управления СКР Лариса Болдинова. В дальнейшем бывшего замминистра отпустили под домашний арест, а затем под подписку о невыезде.

Сейчас обвинение в свой адрес Владимир Сычев отрицает. Экс-чиновник намерен доказать свою невиновность в судебном процессе. В обеспечительных целях на имущество обвиняемого стоимостью свыше 20 млн руб. наложен арест.

Суд также рассмотрит дело в отношении главы стройфирмы, которому вменяется в вину дача взятки (ст. 291 УК РФ).

Владимира Сычева назначили заместителем министра строительства Омской области осенью 2020 года. До этого он руководил департаментом строительства и градостроительной политики министерства. Как указывается в декларации, в 2020 году доход Владимира Сычева составил 1,7 млн руб., его супруги — почти 430 тыс. руб. Супругам Сычевым принадлежат три земельных участка (площадью 932, 1,2 тыс. и 1,3 тыс. кв. м), жилой дом (120 кв. м), две квартиры (73,6 и 40,4 кв. м), гараж (17,9 кв. м). В автопарке семьи три автомобиля: Chevrolet Niva и ГАЗ «Соболь» оформлены на чиновника, Subaru Forester зарегистрирован на его супругу.

Константин Воронов