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Разморозили субстанции

«Сиббиотех» после приостановки проекта сообщил о его укрупнении до 4,5 млрд рублей

Компания «Сиббиотех», лишившись в условиях санкций европейского финансирования, скорректировала проект по созданию фармпроизводства в Новосибирской области. Объем инвестиций решено увеличить с 1,7 млрд руб. до 4,5 млрд руб., привлечь которые планируется в российском банке. Номенклатура с изначально заявленных противомалярийных препаратов и антибиотиков будет расширена большим спектром лекарственных субстанций. Из-за проблем с финансированием проект был заморожен примерно на девять месяцев, получить разрешение на строительство компания рассчитывает в мае этого года, а до этого — в марте — начать работу на временной, арендованной площадке. Эксперты отмечают высокий внутренний спрос на фармсубстанции, однако рассчитывать на быструю окупаемость такого проекта не приходится.

В конце марта «Сиббиотех» планирует начать выпуск продукции на временной площадке

В конце марта «Сиббиотех» планирует начать выпуск продукции на временной площадке

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В конце марта «Сиббиотех» планирует начать выпуск продукции на временной площадке

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новосибирская компания «Сиббиотех» переформатировала проект по созданию в Новосибирской области производства противомалярийных препаратов и антибиотиков. Его решено расширить до выпуска активных субстанций большой номенклатуры, включая изначально заявленные артемизинин и артемизининовую кислоту, а также производные для антигистаминных, противодиабетических, противогрибковых, противоопухолевых и других препаратов. Компания уже выпускает около 20% от планового объема на временной площадке. Проект в результате внесенных изменений подорожает с 1,7 млрд руб. до 4,5 млрд руб. Его реализация, как сообщил „Ъ-Сибирь“ директор и владелец «Сиббиотеха» Виталий Тирон, была приостановлена на девять месяцев из-за проблем с финансированием, которое компания изначально планировала привлечь в европейском банке, но лишилась этой возможности из-за санкций после начала СВО. «По факту у нас уже есть договоренность о финансировании с российским банком. В марте подписываем договор по финансам и договор с китайскими или индийскими партнерами, которые полностью поставят нам оборудование и в мае обязуются получить разрешение на строительство»,— рассказал господин Тирон.

ООО «Сиббиотех» до сентября 2022 года было резидентом Биотехнопарка наукограда Кольцово (Новосибирская область), ведет деятельность в сфере научных исследований и разработок в области биотехнологии. 100% принадлежит Виталию Тирону. ООО «Сиббиотех» создано в январе 2019 года специально для реализации проекта производства препаратов против малярии. Позже этот проект, изначально предполагавший 670 млн руб. инвестиций, неоднократно пересматривался в сторону расширения. Строительство завода ранее планировалось начать весной 2022 года и завершить за год — к марту 2023 года. В середине февраля 2023 года налоговая инспекция потребовала банкротства «Сиббиотеха» из-за долга в 125,2 тыс. руб.

В конце марта «Сиббиотех» планирует переехать на новую временную площадку и довести объем выпуска продукции до 40% от плана. Компания арендовала пустое здание площадью 8 тыс. кв. м в Первомайском районе Новосибирска. «Мы за свой счет поставили там системы вентиляции и водоочистки, заканчиваем монтировать четырехэтажную стеллажную систему, разделим ее на перегородки и поставим там наши реакторы»,— сообщил господин Тирон. Затраты на подготовку временного производства он оценивает примерно в 100 млн руб., еще около 3 млн евро стоило доставленное из Европы лабораторное оборудование.

На этой площадке «Сиббиотех» к концу третьего квартала 2023 года сможет каждый месяц выпускать до 15 т нестероидных противовоспалительных активных фармсубстанций, до 1,5 т противомалярийных лекарств, до 60 кг антибиотиков и другие препараты. Активные субстанции компания поставляет на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в Пакистан, Бангладеш и страны Африки. Господин Тирон также добавил, что «Сиббиотех» готов к сотрудничеству с российскими производителями лекарств в части разработки и производства активных фармацевтических субстанций.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что внутри страны есть спрос на субстанции. «Долгое время российская фармотрасль находилась в высокой зависимости от импорта целого ряда лекарств и как раз таких субстанций, поскольку из-за отсталости отрасли внутри страны наиболее выгодно было завозить субстанции из Китая и Индии. Но сейчас из-за перебоя в логистических цепочках этот рынок претерпел изменения»,— отмечает эксперт. Вместе с тем он добавляет, что, учитывая дороговизну проекта и существенные риски нехватки квалифицированных кадров, старт такого предприятия «потребует изворотливости от инвесторов»: «Чтобы поставлять субстанции на международные рынки, необходимо будет создавать такие условия, чтобы цена на них держалась в одном диапазоне с уже привычной китайской и индийской продукцией. Чтобы действительно завоевать рынки Пакистана, Бангладеша, необходимо предлагать новые, альтернативные варианты разработок».

Окупаемость инвестиций, по мнению эксперта, может быть долгой, и проект, возможно, потребует дополнительный вложений. «С другой стороны, этот бизнес создается на длительную перспективу и не исключено, что может рассчитывать и на господдержку»,— считает господин Жарский.

В ноябре 2021 года, департамент имущественных и земельных отношений Новосибирской области взыскал с компании около 780 тыс. руб. долга за аренду предоставленного для реализации проекта земельного участка. Господин Тирон сообщил „Ъ-Сибирь“, что рассчитывает погасить оба долга до конца марта.

Дарья Решетникова

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