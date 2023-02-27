Врио главного тренера ГК «Ростов-Дон» назначен Александр Бурмистров

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» и главный тренер Эдуард Кокшаров прервали сотрудничество досрочно по обоюдному согласию. Временно исполнять обязанности наставника донской команды назначен помощник ушедшего тренера Александр Бурмистров, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бурмистров

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон» Александр Бурмистров

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Эдуард Кокшаров присоединился к клубу в июле 2022 года. Ранее он руководил краснодарской командой «СКИФ», македонским клубом «Вардара», а также мужской сборной России. Александр Бурмистров, возглавивший тренерский штаб отметил, что ранее помогал в руководстве командой Эдуарду Кокшарову.

«Для меня эта новость стала неожиданностью. Это новый этап, вызов. Когда тебе доверяют такую команду — это мечта, серьезная ответственность», — цитирует пресс-служба клуба нового наставника команды.

Александр Бурмистров также подчеркнул, что единственная цель команды — медали.

Анастасия Назарова