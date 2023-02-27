Владимир Путин объявил благодарность блогерам Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову

Президент Владимир Путин объявил благодарность блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову. Благодарность объявлена за вклад в работу Российского военного-исторического общества, всего за это поощрены 10 человек. Соответствующее распоряжение подписано и опубликовано сегодня, 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юрий Подоляка Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Дмитрий Пучков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Следующая фотография 1 / 2 Юрий Подоляка Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Дмитрий Пучков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

В том числе, благодарность объявлена:

Михаилу Онуфриенко — журналисту, волонтеру Российского военно-исторического общества (Москва);

Юрию Подоляке — журналисту (Москва);

Дмитрию Пучкову — журналисту, продюсеру (Москва).

Господин Онуфриенко — военно-политический публицист, который с 2014 года освещает события на Украине и в Донбассе.

Господин Подоляка — журналист и политолог. Получил известность во время освещения Второй карабахской войны 2020 года, а также военной операции.

Господин Пучков (псевдоним Гоблин) — писатель, публицист, переводчик и разработчик компьютерных игр.

Мария Федотова