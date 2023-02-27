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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин объявил благодарность блогерам Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову

Президент Владимир Путин объявил благодарность блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову. Благодарность объявлена за вклад в работу Российского военного-исторического общества, всего за это поощрены 10 человек. Соответствующее распоряжение подписано и опубликовано сегодня, 27 февраля.

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Юрий Подоляка

Юрий Подоляка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Дмитрий Пучков

Дмитрий Пучков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

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Юрий Подоляка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Дмитрий Пучков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

В том числе, благодарность объявлена:

  • Михаилу Онуфриенко — журналисту, волонтеру Российского военно-исторического общества (Москва);
  • Юрию Подоляке — журналисту (Москва);
  • Дмитрию Пучкову — журналисту, продюсеру (Москва).

Господин Онуфриенко — военно-политический публицист, который с 2014 года освещает события на Украине и в Донбассе.

Господин Подоляка — журналист и политолог. Получил известность во время освещения Второй карабахской войны 2020 года, а также военной операции.

Господин Пучков (псевдоним Гоблин) — писатель, публицист, переводчик и разработчик компьютерных игр.

Мария Федотова

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