Дело было у Верховного суда

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела об особо крупном мошенничестве с элитной недвижимостью в самом центре Москвы. Бизнес-центр площадью 8 тыс. кв. м на Поварской привлек внимание следствия, после того как выяснилось, что одним из его владельцев якобы является находившийся в международном розыске экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. По версии СКР, полученная от сдачи в аренду прибыль могла идти на финансирование подконтрольных украинскому олигарху нацбатальонов «Днепр» и «Айдар», которые признаны экстремистскими и запрещены в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ Игорь Коломойский

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

Расследование громкого уголовного дела началось еще в феврале 2018 года с обвинения гендиректора ООО «Сити Холдинг» (правопреемник ЗАО «Элит-Холдинг») Игоря Дябденкова и учредителя этой организации Дмитрия Рябоконя в неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). При этом, казалось бы, банальной историей, в основу которой легли материалы проверки налоговиков, занялось управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны СКР. Дело в том, что, по имевшейся у силовиков информации, одним из владельцев находящегося в полутора километрах от Кремля и рядом с Верховным судом России бизнес-центра «Поварская Плаза», являлся находившийся в международном розыске по делу о совершении украинскими военными тяжких и особо тяжких преступлений на востоке Украины экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Тогда же у следствия появились и первые предположения о том, что получаемая им от сдачи в аренду почти 8 тыс. кв. м прибыль могла идти на финансирование подконтрольных украинскому олигарху нацбатальонов. Их бойцами, по данным СКР, на востоке Украины были убиты сотни мирных жителей, в том числе журналисты.

Впрочем, история с налогами так ни во что и не вылилась. Изначально налоговая инспекция №4 и СКР полагали, что возглавляемая бизнесменами фирма недоплатила за три года в бюджет почти 42 млн руб. Однако после проведения ряда экспертиз выяснилось, что расчеты были неверными, и недоплата составляет порядка 8 млн руб., а уголовная ответственность по закону наступает при недоимке начиная с 15 млн руб. В итоге в августе прошлого года уголовное дело в отношении Игоря Дябденкова и Дмитрия Рябоконя следователь СКР Антон Мигунов прекратил за отсутствием состава преступления. Адвокат Дмитрия Рябоконя Денис Тихонов подтвердил эту информацию «Ъ».

К тому времени оба являлись фигурантами еще одного уголовного дела, но уже об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое находилось в производстве все того же подполковника юстиции Мигунова. Дело было возбуждено 10 апреля 2020 года по заявлению жителя столичного микрорайона Орехово-Борисово Айказа Овасафяна. К следователю Мигунову оно попало, после того как выяснилось, что речь идет все о той же недвижимости на улице Поварской, 10/1. Кстати, арест на этот шестиэтажный особняк был наложен Басманным райсудом Москвы еще в 2014 году, опять же по ходатайству следователя Мигунова, расследующего уголовное дело в отношении Игоря Коломойского, которому вменяются организация убийств российских журналистов, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и похищение российских граждан на территории Украины (ст. 105, 356, 144 и 126 УК РФ).

Из материалов дела о мошенничестве следует, что господин Овасафян является бенефициаром зарегистрированного на Багамских островах холдинга Arch limited, который ранее имел деловые контакты с группой компаний Игоря Коломойского и его бизнес-партнера миллиардера Геннадия Боголюбова. Им, по данным следствия, на тот момент принадлежало по 25% акций ЗАО «Элит-Холдинг». В сентябре 2015 года в счет погашения части долга в размере $300 млн перед компанией Айказа Овасафяна Игорь Коломойский передал ему свою кипрскую компанию Galermos, которой, по версии заявителя и СКР, принадлежал бизнес-центр «Поварская Плаза».

Разбираясь с полученным имуществом, новый владелец выяснил, что никаких акций ЗАО «Элит-Холдинг», владеющего этим бизнес-центром, у кипрского офшора нет: они находятся в собственности владельца здания Дмитрия Рябоконя. По версии следствия, последний, вступив в сговор с Игорем Дябденковым (оба находятся под подпиской о невыезде), похитил акции у Galermos, нанеся тем самым Айказу Овасафяну ущерб на сумму около 2 млрд руб. Отметим, что ООО «Сити Холдинг» с 27 июля 2021 года находится в стадии банкротства, но площади в нем продолжают арендовать порядка 20 фирм и организаций.

Сами фигуранты свою вину в хищении, по данным «Ъ», не признают. Согласно показаниям Дмитрия Рябоконя, единственным учредителем и владельцем ЗАО «Элит-Холдинг» он являлся с момента создания организации в 2001 году. Впрочем, того, что у него были деловые отношения с Игорем Коломойским, бизнесмен не отрицает. По его словам, в начале 2000-х, еще задолго до событий на Украине, близкие к Игорю Коломойскому люди предлагали оформить в залог здание или акции «Элит-Холдинга» в качестве обеспечения по кредиту, взятому им в конце 1990-х в Мосприватбанке (московский филиал подконтрольного украинскому олигарху Приватбанка). Однако от этого предложения Дмитрий Рябоконь отказался, и стороны пошли на компромисс, заключив джентльменское соглашение. Его суть состояла в том, что переход 25% акций был зарегистрирован лишь во внутреннем реестре ЗАО, то есть без юридически оформленного в госорганах отчуждения собственности. Если бы в оговоренный срок Дмитрий Рябоконь не вернул деньги, то в этом случае и должен был бы состояться официальный переход акций. Однако в 2008 году, по словам бизнесмена, он рассчитался с долгом и предложил представителям Игоря Коломойского аннулировать все договоренности. По их настоянию это было сделано через кипрскую компанию Galermos в том же 2008 году.

Впрочем, следствие эту версию сочло несостоятельной, вменив Дмитрию Рябоконю и Игорю Дябденкову помимо мошенничества еще и легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершенного ими преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Недавно расследование этого дела было завершено, стороны ознакомились с материалами, и СКР направил обвинение на утверждение в Генпрокуратуру.

Олег Рубникович