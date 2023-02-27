Как бороться с коллекторами в 2023 году

Обрасти долгами и не столкнуться с коллекторами мало кому удается. Сегодня вместе с управляющим партнером Федеральной юридической компании “ФЦБ” Светланой Яуровой мы разберемся в том, какие же полномочия имеют коллекторы, нужно ли общаться с коллекторами и как избавиться от их давления.

Фото: пресс-служба

Коллекторы — это специалисты, которые занимаются возвратом задолженности. Взаимодействие с должником они осуществляют в судебном или досудебном порядке. Главная задача их работы — согласовать с должником удобный для него график выплат по просроченной задолженности.

Хотя коллекторов обычно ассоциируют с банками и долгами по кредитам, они работают не только с такими задолженностями. Это может быть любой долг, который образовался на основании договорных отношений или неисполнения судебного решения. Например, алименты, долги по оплате коммунальных услуг или дебиторская задолженность, когда компания поставила товар и не может получить оплату по договору поставки.

На что же коллекторские организации имеют право? Согласно статье 4 закона № 230-ФЗ коллекторы могут встречаться с должником, а также звонить и писать ему с момента образования просрочки по займу или кредиту. Разрешается отправка сообщений — телеграфных, текстовых, голосовых, а также почтовых отправлений. Все другие способы взаимодействия, например, общение коллектора с родственниками должника возможны только с письменного согласия последнего. Причем такое согласие может быть отозвано должником в любой момент.

Фото: пресс-служба

Это значит, что гражданин имеет право не впускать коллекторов в свое жилье. Он имеет право ничего не объяснять, например, почему образовались долги, просрочки и так далее. Гражданин имеете право вообще никак не контактировать с коллектором и, при необходимости, сменить номер или просто не брать трубку.

Что запрещено делать коллекторам?

Их методы работы не должны выходить за рамки закона. Статьи 6 и 7 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» от 3 июля 2016 года регулируют отношения коллекторских компаний с должниками. Так, согласно вышеупомянутому закону, запрещено:

- общаться с неплательщиком с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 20:00 до 9:00 в выходные;

- звонить чаще двух раз и отправлять сообщения больше четырех раз в неделю;

- воздействовать на заемщика или его близких физически, а также угрожать расправой;

- обращаться к должнику, не называя свои ФИО и не сообщая название коллекторской фирмы;

- оказывать психологическое давление на должника или его родных и друзей, используя оскорбительные и унизительные выражения;

- наносить ущерб собственности заемщика, уничтожать имущество или угрожать сделать это;

- сообщать конфиденциальную информацию о неплательщике третьим лицам;

- вводить в заблуждение заемщика относительно той суммы, которую нужно вернуть или касательно сроков возврата задолженности;

- запугивать должника ложной информацией о возможности его преследования в административном или уголовном порядке.

Недобросовестные представители коллекторских компаний чаще всего давят на неплательщиков психологически. Они сообщают, что сумма долга постоянно растет, что каждый день проценты по кредиту увеличиваются, и что дело будет передано в правоохранительные органы или в суд. Как правило, такие утверждения не имеют под собой оснований, и условия кредитного договора остаются неизменными даже при уступке долга гражданина. Взыскать с него больше, чем это предусмотрено заключенным договором, невозможно.

Как же избавиться от давления коллекторов?

Исходя из всего сказанного выше, если должник понимает, что коллекторы действуют противозаконно, он может написать жалобу в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Они обязаны контролировать работу коллекторских организаций. Также можно обратиться в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. НАПКА контролирует работу коллекторов и большинство вопросов можно решить с ней — там заинтересованы, чтобы коллекторская фирма вела законную работу. В Роскомнадзор также можно обращаться, если коллекторы разглашают личную информацию и нарушают закон «О персональных данных». В полицию или прокуратуру следует обращаться, если коллекторы нарушают закон и угрожают неправомерными действиями.

Плюсом ко всему, по истечении четырех месяцев с момента последней оплаты кредита гражданин вправе прекратить взаимодействие с кредитором или лицом, которое действует от его имени. Для этого необходимо отправить соответствующее заявление заказным письмом каждому кредитору с уведомлением. Что касается третьих лиц, то вы можете отозвать согласие на передачу персональных данных третьим лицам. Здесь просрочек ждать не нужно.

Фото: пресс-служба

Отметим, что гражданин, решившийся на прохождение процедуры банкротства, получает защиту от давления коллекторов. Компания “ФЦБ” заботится о спокойствии и комфорте своих клиентов. Чтобы избежать беспокойства, специалисты “ФЦБ” отзывают согласие на передачу персональных данных должника третьим лицам. Если же человек обратился после того, как его данные были переданы в коллекторскую организацию, эксперты обеспечивают прекращение взаимодействия кредиторов и коллекторов с клиентом и берут это на себя.

Клиенты “ФЦБ” получают полную защиту, им гарантируют положительного исхода дела. В конце работы человек, обратившийся в федеральную юридическую компанию, получает финансовую независимость, спокойный сон и заветное определение о списании всех задолженностей. Воспользуйтесь своим законным правом! Обратитесь к экспертам Федеральной юридической компании “ФЦБ” и получите бесплатную консультацию по номеру горячей линии: 8 800 511 64 60

Сайт: ФЦБ.РФ

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