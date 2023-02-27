Глава Чувашии рассчитывает на завершение СВО в 2023 году

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что желает окончание специальной военной операции (СВО) РФ на Украине в 2023 году. «Мое искреннее желание, я, конечно, хотел бы, чтобы СВО закончилась как можно быстрее с известным результатом — нашей победой»,— сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что для этого власти Чувашии будут оказывать «всяческую помощь» военнослужащим членам их семей, а также будут проводить акции в поддержку СВО.

«Уверен, что в текущим году это явление, которое должно завершиться нашей победой, случится»,— заключил господин Николаев.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"