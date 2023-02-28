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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 59 лет заместителю генерального директора ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Михаилу Сеславинскому

Михаил Сеславинский

Михаил Сеславинский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Михаил Сеславинский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор АНО «Общественное телевидение России» Виталий Игнатенко:

— Дорогой Михаил Вадимович! Как известно, статистика знает все. К примеру, большинство нобелевских лауреатов родились либо 28 февраля, либо 21 мая! Так что история уже определила первый принцип биографии для Вас, столь незаурядного человека. Да что история! Вы, в моем понимании, есть тот человек, который всегда и везде доказывал, что по-настоящему можно состояться, если работать много, поступать честно, дружить навсегда. Будьте счастливы и здоровы вместе с родными и близкими! А награды и премии, в том числе и Нобелевские, Вас еще найдут. Какие Ваши годы! Обнимаю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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