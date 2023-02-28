Не до развлечений

Индустрия развлечений на Кубани в 2022 году сохранила относительную стабильность. Участники рынка заявляют, что, несмотря на санкции, резкого снижения доходов не наблюдалось, а местами отмечен даже рост выручки. Какие тенденции существуют в ивент-направлении бизнеса и каким образом его представители остаются на плаву в сложной экономической ситуации — в материале «ЭР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Определяющим трендом в развитии игорных зон в минувшем году эксперты называют увеличение доли неигровых доходов

Фото: Игорная зона «Красная Поляна» Определяющим трендом в развитии игорных зон в минувшем году эксперты называют увеличение доли неигровых доходов

Фото: Игорная зона «Красная Поляна»

Игра по новым правилам

Санкции, введенные в отношении России странами Запада в минувшем году, доставили индустрии развлечений Краснодарского края массу проблем. В первую очередь, по словам участников рынка, это закрытие аэропортов юга страны, что привело к значительному снижению турпотока. Кроме того, многие квалифицированные специалисты узкого профиля покинули Россию, а быстро подготовить кадры не удается.

Несмотря на то что игорную зону «Красная Поляна» в 2022 году посетили более 700 тыс. гостей, а отчисления в бюджет составили более 1,2 млрд руб., определяющим трендом в развитии игорных зон в минувшем году эксперты называют увеличение доли неигровых доходов. «Выручка игорной зоны в неигровом сегменте прирастет за счет корпоративных мероприятий»,— прокомментировал генеральный директор «Красной Поляны» Павел Перов.

В прошлом году в казино Красной Поляны провели 28 концертов популярных исполнителей, в целом было проведено 34 мероприятия на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA. «Всего в четырех российских игорных зонах за 2022 год побывали почти 1,3 млн человек, но лидером отрасли осталась "Красная Поляна", на которую пришлось около 55% трафика»,— говорит господин Перов.

Для Skypark Сочи 2022 год стал самым сложным годом за все 8,5 лет присутствия на туристическом рынке, отмечает руководитель департамента маркетинга и продаж Skypark Сочи Артем Леонтьев. И это несмотря на то, что 2021 год Skypark Сочи закончил с лучшими показателями за все время работы. «Мы не только поставили себе амбициозные цели по количеству гостей и объему выручки на 2022 год, но и утвердили планы по целому ряду проектов, направленных на развитие территории, и строительству новых уникальных активностей. Но текущие события внесли существенные коррективы в наши планы развития»,— сказал Артем Леонтьев.

Не радужными оказались финансовые итоги 2022 года для кинобизнеса Кубани. Так, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, в прошлом году сумма валового сбора от платного показа фильмов в крае составила 1 млрд руб., тогда как в 2021 году сборы составили 1,7 млрд руб.

Компенсация высоким чеком

Одним из популярных направлений в сфере развлечений на побережье Черного моря является винный туризм. Как рассказала «ЭР» заместитель генерального директора винодельни «Шато Пино» (Новороссийск) Юлия Школьная, роста выручки за прошлый год, на который рассчитывало руководство предприятия, не случилось. «Из-за объявления спецоперации и закрытия аэропортов провальным оказалось первое полугодие. Но за счет прибыльных июля, августа и сентября получилось выйти на уровень доходов 2021 года. Тем не менее это печальная статистика, так как количество туристов сократилось примерно на 20%, и таких показателей удалось достичь лишь за счет увеличения среднего чека»,— комментирует госпожа Школьная.

Выручка одного из самых известных винных хозяйств в Краснодарском крае — «Усадьбы Семигорье» — не только не снизилась за прошлый год, но даже выросла. По словам главы хозяйства Геннадия Опарина, это связано с экскурсиями. «У нас много предложений и достаточно гуманные цены. Кроме того, наше хозяйство находится в очень удобной локации — между Новороссийском и Анапой»,— рассказывает он.

Кризис ударил по кадрам

Как и многие другие российские компании, занимающиеся интернет-маркетингом, в конце февраля компания Skypark Сочи потеряла самые конверсионные каналы продвижения, что естественным образом негативно отразилось на множестве показателей, в том числе и на объемах реализации. Еще одним негативным следствием стали сложности с набором и удержанием персонала.

«В моменте мы потеряли сразу несколько единиц, как рядовых, так и высококвалифицированных специалистов. И если найти кассира или оператора веревочного парка не составляет большого труда, то потеря оператора высотных аттракционов или тем более джамп-мастера является реальной проблемой»,— отмечает Артем Леонтьев.

Еще одна негативная тенденция, с которой в 2022 году столкнулись представители ивент-индустрии,— это нарушение логистических цепочек, расторжение контрактов с компаниями, которые решили покинуть российский рынок, и сложности с расчетами в иностранной валюте по действующим контрактам. «И если новую логистику мы настроили, замену некоторым компаниям нашли, то вопрос по расчетам с иностранными партнерами по действующим контрактам остается открытым»,— добавил господин Леонтьев.

Все для местных

Одной из главных целей текущего года участники развлекательного сектора Краснодарского края называют переориентацию на внутренний туризм. Так, в компании «Шато Пино» заявили, что в ближайшее время будут открыты новые проекты, ориентированные на местных жителей.

«Перспективы есть, даже если они не явные. За последний год мы активно продвигаемся на Кубани и формируем лояльность среди жителей края, таким образом получаем постоянных гостей. Это позволит в будущем сгладить ярко выраженную сезонность бизнеса, поскольку раньше мы направляли рекламу в Москву и Санкт-Петербург, которые посещали наш комплекс летом»,— говорит Юлия Школьная.

Доходы неигрового туризма игорной зоны «Красная Поляна» в прошлом году достигли 15%, эксперты полагают, что ежегодно доля неигровой выручки по отношению к игровой будет прирастать до 5%. «Во многом такой тенденции способствует событийный туризм. В этом сегменте мы делаем ставку на RED ARENA. Масштабная спортивно-развлекательная площадка, где проводим концерты, бои, спортивные мероприятия»,— объяснил Павел Перов.

Эксперты отрасли отмечают, что в настоящее время выделяются десятки миллиардов рублей по программе «Туризм и индустрия гостеприимства», которые идут и на строительство инфраструктуры, и на субсидирование чартерных перевозок. В результате появления новых транспортных связок с удаленными регионами страны наблюдается интерес к посещению Сочи в городах, которые ранее не присутствовали в поле зрения местных игроков. Таким образом, по словам Павла Перова, расширяется география, дополняется аудитория, а соответственно, и открываются новые перспективы для дальнейшего развития индустрии в целом.

«В 2023 году наша игорная зона ожидает увеличения посещаемости и за счет этого — роста выручки на 10–15%. В ближайшие годы инфраструктура "Красной Поляны" будет развиваться в рамках сферы развлечений и событийного туризма»,— отмечает гендиректор игорной зоны.

По его словам, в 2022–2023 годах шоу-бизнес «спасается» от кризиса в «Красной Поляне». Исполнители получают стабильную работу и долгосрочные перспективы, график концертов не только в сезон, но и в межсезонье, большую профессиональную площадку и уникальную аудиторию зрителей из разных городов России. «Здесь продолжат проводить концерты звезд, международные соревнования, спектакли, MICE-мероприятия. Кроме того, мы уже давно сделали собственную бизнес-ставку. В приоритет стратегического развития поставили не только классическую игру, но расширение спектра развлечений для разных целевых аудиторий»,— подытожил господин Перов.

Тат Гаспарян

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