Нарышкин заявил, что у него не было времени вести себя «дерзко» с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что он положительно оценивает встречу с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в ноябре 2022 года. Накануне тот заявил, что на встрече глава Сергей Нарышкин вел себя «дерзко и высокомерно». По словам господина Нарышкина, их встреча длилась всего два с половиной часа и невозможно было повести себя дерзко за такое непродолжительное время.

«Я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора ЦРУ»,— заявил Сергей Нарышкин на открытии выставки «Донбасс—Россия: история и современность» (цитата по «РИА Новости»).

Встреча Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина прошла в Анкаре 14 ноября 2022 года. По словам Сергея Нарышкина, они обсуждали военный конфликт России и Украины и ядерную безопасность.

Уильям Бернс говорил, что дерзкое поведение Сергея Нарышкина отражало мнение президента Владимира Путина и его веру в то, что он может «размолоть украинцев» и «измотать европейских союзников» США. Как сказал Сергей Нарышкин, в разговоре с американским коллегой он опирался «на мнение многомиллионного народа России».

Как сообщил Сергей Нарышкин, их встреча с господином Бернсом длилась два с половиной часа. «И одно это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно»,— сказал господин Нарышкин. По его словам, он сохраняет «позитивную оценку характера и результатов встречи».

Анастасия Ларина