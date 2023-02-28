Пятые в промышленности

С января по ноябрь 2022 года в Краснодарском крае произведено строительных материалов на общую сумму 77,4 млрд руб. При этом большая часть опрошенных представителей отрасли отмечают рост спроса на продукцию и связывают это с большими объемами строительства в регионе. Некоторые эксперты не исключают дальнейшего снижения цен на стройматериалы в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потребность бизнеса в зданиях и сооружениях обеспечила рост спроса на стройматериалы на юге России

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Потребность бизнеса в зданиях и сооружениях обеспечила рост спроса на стройматериалы на юге России

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Краснодарстата, за 11 месяцев 2022 года краевыми производителями строительных материалов отгружено товаров собственного производства на сумму более 77,4 млрд руб. с ростом на 19,9% к уровню аналогичного периода прошлого года.

«Сегодня эта отрасль занимает пятую часть в общем объеме промышленного производства региона. Учитывая темпы строительства и растущий рынок, а также реализацию на территории края национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги", отрасль производства строительных материалов имеет широкие перспективы для дальнейшего роста»,— рассказали в краевом департаменте промышленной политики.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что в целом по ЮФО в прошлом году был отмечен рост производства стройматериалов. Например, строительных цементов за 11 месяцев 2022 года было произведено 9,2 тыс. т, тогда как годом ранее 8,9 тыс. т кирпича — 590 млн условных кирпичей (в 2021 году — 556 млн шт.).

«Рост производства строительных материалов в 2022 году может быть обусловлен несколькими факторами. Во-первых, на это могла повлиять переориентация на торговлю со странами юга, что привело к увеличению нагрузки на ЮФО, увеличило потребности бизнеса в зданиях и сооружениях, различных объектах инфраструктуры, энергетики и т. п. Строители стали их строить в больших объемах, что привело к увеличению спроса на стройматериалы. Во-вторых, сложная международная обстановка привела к тому, что больше граждан стало отдыхать внутри страны, вырос спрос на туристические объекты в крае, их стали строить в большем количестве, что повлияло на производство стройматериалов»,— рассказал Дмитрий Баранов.

Спрос показал рост

О повышении спроса на тротуарную плитку в 2022 году сообщили в УК «Выбор». «Интерес к этой продукции постоянно растет. Традиционно рост продаж мы отмечаем в весенне-летний период в связи с сезонным началом строительных работ и работ по ландшафтному дизайну. В последние годы мы наблюдаем тенденцию роста культуры благоустройства и предпочтение потребителем качественных строительных материалов. Мы регулярно расширяем ассортимент и увеличиваем регионы присутствия нашей компании. Только лишь в Краснодарском крае в 2022 году компанией "Выбор" продано тротуарной плитки на 12% больше по сравнению с прошлым годом, а в ЮФО в целом в 2022 году рост составил 17%»,— рассказал исполнительный директор УК «Выбор» Артем Новиков. Он также отметил, что ожидает увеличения объемов производства на 25% в 2023 году.

В ООО «Группа Полипластик», выпускающей полимерные композиционные материалы и трубопроводные системы, сообщили, что на территории Краснодарского края увеличение спроса на продукцию составило от 10 до 11%, в отдельных районах до 12%. «Рост спроса на полимерные трубопроводы очевиден. Он вызван развитием государственных программ, в том числе программы газификации, жилищного и дорожного строительства, модернизации коммунальной инфраструктуры. По оценкам экспертов, в 2022 году в России производство полимерных труб, обусловленное растущим спросом, увеличилось примерно на 20%»,— рассказал начальник управления департамента развития ООО «Группа Полипластик» Алексей Головачев.

Спрос в сегменте отделочных материалов оказался в прошлом году нестабильным, отметили в компании «Кнауф гипс». «2022 год был, пожалуй, одним из самых волатильных с точки зрения спроса. Пик пришелся на весну, затем было снижение. В итоге год мы закончили с результатом, который оцениваем как позитивный, исходя из общей ситуации на рынке. По некоторым группам продуктов продажи снизились на 5–8%, но есть и такие группы, как, например, комплектующие, профиль, краска, монтажные пены, готовые шпаклевочные составы, продажи которых выросли или остались на уровне 2021 года»,— рассказал директор Южной сбытовой дирекции «Кнауф гипс» Сергей Бондаренко.

Об увеличении на 10% собственной доли на российском рынке строительно-отделочных материалов на основе гипса и цемента заявили в компании «Волма» (один из заводов расположен в Адыгее). «Ощущаем положительный тренд в спросе на нашу продукцию. Активизация строек в стране позволила компенсировать прекращение экспорта в страны ЕС. Наибольший рост наблюдался в I полугодии, и он продолжался в течение всего года. Значительно повысился спрос на линейку материалов для профессиональных строителей»,— сообщил генеральный директор компании «Волма» Владимир Овчинцев.

В 2022 году не наблюдалось каких-либо экстремальных колебаний в части спроса на металлопродукцию, сообщили «ЭР» в холдинге «Новосталь-М», включающем в себя Абинский электрометаллургический завод. «Строить в России меньше не стали, поэтому потребность в металлопродукции остается на достаточно высоком уровне. Также компания выполняет свои обязательства по поставкам на экспортные рынки. В середине 2022 года произошла корректировка приоритетов по экспорту, прорабатываются новые страны и новые регионы сбыта»,— отметил заместитель коммерческого директора по продвижению продукции «Новосталь-М» Олег Цыба.

Директор Департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов уверен, что пик ввода жилья в Краснодарском крае должен прийтись на 2023 год, что скажется на росте спроса на строительные материалы. «Связь тут не прямая. Регионы с малым объемом строительства в прошлых годах получат рост спроса на стройматериалы не в 11%, а в 20–30%»,— считает эксперт.

«Материальное» импортозамещение

Несмотря на санкции, введенные в отношении России после начала СВО на Украине, многие зарубежные компании продолжают производить строительные материалы в нашей стране. А уход поставщиков сырья, как отмечают опрошенные участники рынка, не оказал значительного давления на бизнес. Однако наиболее сложная ситуация в 2022 году складывалась в выпуске лифтов.

«Первая половина 2022 года была непростой для многих производителей лифтового оборудования. В связи со сбоями в международных цепочках поставок с марта по август 2022 года компания METEOR Lift не принимала новых заказов, а только выполняла обязательства по контрактам, заключенным до марта 2022 года. В конце июля 2022 года, после приобретения всех российских активов Otis Worldwide Corporation холдингом S8 Capital, ситуация поменялась. Уже через несколько дней после продажи активов компания возобновила прием новых заказов»,— рассказал «ЭР» генеральный директор METEOR Lift Игорь Майоров.

По его словам, после ухода ряда западных компаний, таких как KONE, ThyssenKrupp Elevator, Schindler, на российском рынке лифтового оборудования произошла некоторая перестановка игроков. В частности, на рынке появляется все больше иностранных производителей из Турции и Китая, которые позволяют заполнить освободившуюся нишу скоростных и высокоскоростных лифтов, а также эскалаторов и траволаторов (движущаяся дорожка). Что касается российских производителей, то в качестве примера в компании приводят ситуацию, когда отечественный поставщик смог наладить производство плат с микропроцессором, одного из основных элементов управления лифтом, которые ранее закупались в Германии.

По данным департамента промышленной политики Краснодарского края, в регионе сейчас действуют около 2 тыс. компаний, занятых в производстве строительных материалов. Промышленные предприятия края производят практически всю линейку стройматериалов. К основным из них относятся: газобетонные блоки, тарированный цемент, кирпич, железобетонные и гипсовые изделия, сухие бетонные смеси. Не производят в регионе керамическую плитку, а также кварцевый песок, так как на территории отсутствуют необходимые ресурсы для их производства. В числе крупных производителей стройматериалов ОАО «Новоросцемент» (Новороссийск), ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (Новороссийск), ООО ИСК «Будмар» (Краснодар), ООО «Кнауф Гипс Кубань» (Мостовский район), ЗАО «ОБД» (Краснодар), ОАО «АПСК "Гулькевичский"» (Гулькевичский район), Кавказский завод ЖБШ — филиал ОАО «БетЭлТранс» (Гулькевичский район), ООО «Атакайцемент» (Новороссийск), ОАО «Славянский кирпич» (Славянский район), ООО «Комбинат железобетонных изделий» (Славянский район), УК «Выбор» (Новороссийск) и другие.

«В ближайшие три года METEOR Lift совместно с российскими научно-производственными предприятиями проведет научно-исследовательские работы по освоению и запуску в производство отечественных частотных преобразователей. Конечная цель программы — полный отказ от импорта частотных приводов и повышение технологической устойчивости лифтовой отрасли в России»,— заявил Игорь Майоров.

В сторону Китая сегодня смотрят производители тротуарной плитки. В целом в России нет проблем с выпуском инертных материалов, однако различные химические пигменты и добавки зачастую покупались в Европе.

«У УК "Выбор" есть свой карьер по производству щебня и песка, он самый крупный в Южном федеральном округе. Несколько месяцев назад мы открыли дробильно-сортировочный завод в Курганинске, который позволяет самим выпускать различные фракции щебня для премиальных коллекций тротуарной плитки. Однако некоторые группы товаров приходится приобретать за пределами родины. Например, различные химические пигменты и добавки ранее мы закупали в Германии, это сейчас невозможно. Наших запасов хватит примерно на год работы, поэтому в настоящее время мы рассматриваем предложения китайских поставщиков»,— рассказал Артем Новиков.

Уход иностранных поставщиков с российского рынка не отразился на выпуске продукции ООО «Группа Полипластик». «Если говорить о сырье, из которого производятся наши трубы, то можно сказать, что мы давно практически на 100% работаем на отечественном сырье. В целом по рынку компании "Сибур" на заводе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске удалось наладить регулярное производство качественного полиэтилена ПЭ 100. Эти объемы серьезно помогли российским производителям полимерных труб преодолеть какие-либо проявления дефицита сырья весной прошлого года»,— рассказал Алексей Головачев.

Несмотря на санкционную политику своих стран, все западные производители на рынке строительно-отделочных материалов на основе гипса продолжили работу в России, отметили в компании «Волма». «Что же касается европейских поставщиков сырья, то их уход с рынка на нас практически не отразился, мы давно провели работу по его замещению на российские и азиатские аналоги, которые, как показало время, оказались более качественными и функциональными»,— сообщил Владимир Овчинцев.

В сети товаров для дома и сада OBI отметили, что уход европейских компаний приведет к расширению ассортимента отечественной продукции. «Например, у нас никогда не было особой конкуренции на рынке тротуарных плит, а теперь, когда клинкерная плитка почти исчезла с прилавков, точно понадобится импортозамещение. Также некоторые кубанские компании еще до кризиса начали заниматься импортозамещением: закупили оборудование, наладили логистику. Это в первую очередь касается фасадных и кровельных материалов»,— рассказала коммерческий директор российской сети OBI Елена Матвеева.

В компании «Славдом» (дистрибьютор стройматериалов, представлен в Краснодаре) сообщили о росте ассортимента отечественных производителей в 2022 году. «Мы нашли достойные аналоги среди отечественных компаний. Российские бренды смогли увереннее заявить о себе и привлечь внимание покупателей. В 2022 году ассортимент увеличился на 20 брендов, среди них 13 — российские. В 2023 году мы снова ждем расширения ассортимента за счет отечественных брендов»,— рассказала PR-менеджер компании Елизавета Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производители из Турции и Китая заполнили нишу скоростных и высокоскоростных лифтов, а также эскалаторов и траволаторов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Производители из Турции и Китая заполнили нишу скоростных и высокоскоростных лифтов, а также эскалаторов и траволаторов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прогноз цены

Минувший год характеризовался нестабильностью цен на стройматериалы. По данным Краснодарстата, в марте, через месяц после начала СВО, они в среднем увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Затем произошло падение, и к октябрю этот показатель составил 3,54%.

«Снижение цен уже случилось в 2022 году. Сейчас, на наш взгляд, цены находятся на дне и будут только расти. Рост цен на энергоносители, например внеплановое повышение тарифов на электроэнергию и газ, также будет способствовать росту стоимости строительных материалов. Кроме того, некоторые российские предприятия были вынуждены внепланово останавливать работы в 2022 году в связи с резкими перерывами в спросе, не все смогут восстановить производственные мощности до уровня начала 2022 года, а это ведет к дефициту»,— считает председатель правления ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» Андрей Башкатов.

Цены на продукцию ООО «Группа Полипластик» в минувшем году не менялись, отмечают в компании. «Российские поставщики сырья для производства полимерных труб не стали поднимать цены, когда менялись курс валют и ставка рефинансирования. Мы также не меняли ценовую политику. Таким образом, полимерная трубная продукция смогла плавно пройти периоды нестабильности в прошлом году, ее стоимость осталась на прежнем уровне в 2023 году»,— сообщил Алексей Головачев.

В «Кнауф гипс» отметили, что все изменения цен в 2022 году напрямую зависели от стоимости сырья, усложнения и удорожания логистических цепей поставок и носили компенсационный характер. Самая сложная ситуация была с металлом, так как его стоимость менялась довольно часто. «В текущем году мы ставим себе задачу сохранять приемлемый для клиентов уровень цен, не перенося в полном объеме разницу в возросших ценах на сырье и транспортные услуги, оптимизируя наши производственные, логистические и бизнес-процессы»,— рассказал Сергей Бондаренко.

В компании «Волма» наблюдают тренд на снижение цен на строительные материалы. «Предполагаем, что в течение года этот тренд будет только усиливаться»,— заявил Владимир Овчинцев.

О возможном росте цен на цемент до 10% сообщили в BF Tech, который владеет Черноморским фиброцементным заводом. «Основное сырье для производства — это цемент, цены на который продолжают расти. Ожидается повышение стоимости на 10%. При этом со своей стороны мы стремимся удерживать цены на уровне 2022 года за счет оптимизации внутренних расходов, а также, при необходимости, выбора альтернативных поставщиков, более приемлемых по цене»,— рассказал директор департамента фиброцементной продукции BF Tech Яков Яланский.

О значительном снижении говорить пока рано, сегодня отмечается лишь стабилизация цен благодаря тому, что 90% импортных товаров удалось заместить, пояснили в сети OBI. «Однако около половины отечественной продукции все еще выпускается с использованием зарубежного сырья или оборудования. Так, например, были проблемы с фаянсом, который в России практически не выпускали, поэтому и цены на него выросли»,— рассказала Елена Матвеева. Она также отметила, что сейчас дешевеют древесина, цемент, кирпич, металл.

По мнению Дмитрия Баранова, снижение цен на стройматериалы возможно, но, скорее всего, оно будет точечным, то есть действовать лишь на отдельные товары, и ограниченным по времени, а делать это производители будут лишь для улучшения сбыта некоторых позиций.

В свою очередь, в ГК «Выбор» заявляют, что точно предсказать, как будет вести себя рынок строительных материалов, нельзя. «Мы не исключаем вероятность того, что цены на данную продукцию в 2023 году могут снизиться несмотря на то, что последние десять лет мы наблюдаем динамику увеличения стоимости материалов»,— рассказал Артем Новиков.

С тем, что рынок стройматериалов сегодня непредсказуем, согласны в компании «Славдом». «Сейчас у производителей на рынке противоречивое настроение: кто-то крайне оптимистично смотрит на ситуацию и поднимает цены на товары, кто-то наоборот. Поэтому что-либо прогнозировать сейчас сложно»,— сообщила Елизавета Бондаренко.

Андрей Ульченко

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