Стройкомплекс Ленобласти снижает аппетит

После прошлогоднего рекордного ввода жилья в 3,96 млн кв. м в Ленинградской области (в Петербурге было сдано 3,47 млн кв. м) в этом году строительный блок региона сконцентрирует внимание на завершении текущих проектов, сообщил зампред областного правительства Евгений Барановский. При этом бюджет адресной инвестиционной программы сократится в 2023 году более чем в два раза — с 9,1 млрд до 4,2 млрд рублей. В пресс-службе областной администрации объясняют это тем, что новые стройки будут начинаться при условии подтверждения федерального финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти Ленобласти обсудили итоги прошлого года и планы на 2023 год на итоговой коллегии комитета по строительству. Как сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, в 2022 году адресная инвестиционная программа превысила 9 млрд рублей, а количество объектов увеличилось до 98. «К этому добавилась работа на новых территориях. Как итог — в условиях жесткого санкционного давления и экономической неопределенности введено в эксплуатацию 26 бюджетных объектов, семь образовательных учреждений за счет застройщиков и шесть объектов в Енакиево»,— рассказал господин Барановский.

Объем финансирования адресной инвестиционной программы (АИП) в 2022 году составил 9,1 млрд рублей, годом ранее показатель был равен 10,65 млрд. На этот год бюджет АИП заявлен на уровне 4,2 млрд рублей. В областной администрации объясняют это тем, что в 2023 году работы будут вестись на уже начатых стройках. Сегодня за счет регионального бюджета продолжается работа по 67 проектам, уточняют в областном комитете по строительству.

«Ключевая задача на сегодня — завершить реализацию текущих проектов. Строительство новых будем начинать при условии подтверждения федерального финансирования, включая все возможные инструменты банков развития»,— сказал заместитель председателя.

В 2022 году в Ленобласти введено в эксплуатацию 3,96 млн кв. м жилья (в позапрошлом году в регионе сдали 3,39 млн кв. м), 2,6 млн кв. м из построенного в прошлом году жилья сдано в секторе ИЖС. «Президент России поддержал инициативу губернатора Ленинградской области по строительству новых деревянных домов в рамках программы расселения. Такая практика новая для региона и требует проработки. Сегодня этим занимается комитет по строительству»,— отметил Евгений Барановский.

Для расселения 3,2 тыс. человек из ветхо-аварийного фонда в прошлом году было построено 10 домов. В планах комитета по строительству на 2023 год ввод в эксплуатацию 24 соцобъектов и семи домов по программе расселения.

Александра Тен