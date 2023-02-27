Стройкомплекс Ленобласти снижает аппетит

После прошлогоднего рекордного ввода жилья в 3,96 млн кв. м в Ленинградской области (в Петербурге было сдано 3,47 млн кв. м) в этом году строительный блок региона сконцентрирует внимание на завершении текущих проектов, сообщил зампред областного правительства Евгений Барановский. При этом бюджет адресной инвестиционной программы сократится в 2023 году более чем в два раза — с 9,1 млрд до 4,2 млрд рублей. В пресс-службе областной администрации объясняют это тем, что новые стройки будут начинаться при условии подтверждения федерального финансирования.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Власти Ленобласти обсудили итоги прошлого года и планы на 2023 год на итоговой коллегии комитета по строительству. Как сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, в 2022 году адресная инвестиционная программа превысила 9 млрд рублей, а количество объектов увеличилось до 98. «К этому добавилась работа на новых территориях. Как итог — в условиях жесткого санкционного давления и экономической неопределенности введено в эксплуатацию 26 бюджетных объектов, семь образовательных учреждений за счет застройщиков и шесть объектов в Енакиево»,— рассказал господин Барановский.
Объем финансирования адресной инвестиционной программы (АИП) в 2022 году составил 9,1 млрд рублей, годом ранее показатель был равен 10,65 млрд. На этот год бюджет АИП заявлен на уровне 4,2 млрд рублей. В областной администрации объясняют это тем, что в 2023 году работы будут вестись на уже начатых стройках. Сегодня за счет регионального бюджета продолжается работа по 67 проектам, уточняют в областном комитете по строительству.
«Ключевая задача на сегодня — завершить реализацию текущих проектов. Строительство новых будем начинать при условии подтверждения федерального финансирования, включая все возможные инструменты банков развития»,— сказал заместитель председателя.
В 2022 году в Ленобласти введено в эксплуатацию 3,96 млн кв. м жилья (в позапрошлом году в регионе сдали 3,39 млн кв. м), 2,6 млн кв. м из построенного в прошлом году жилья сдано в секторе ИЖС. «Президент России поддержал инициативу губернатора Ленинградской области по строительству новых деревянных домов в рамках программы расселения. Такая практика новая для региона и требует проработки. Сегодня этим занимается комитет по строительству»,— отметил Евгений Барановский.
Для расселения 3,2 тыс. человек из ветхо-аварийного фонда в прошлом году было построено 10 домов. В планах комитета по строительству на 2023 год ввод в эксплуатацию 24 соцобъектов и семи домов по программе расселения.