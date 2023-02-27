«Белые ночи» переходят в частные руки

Санаторий «Белые ночи» в Курортном районе Санкт-Петербурга приватизирует ООО «СОГАЗ-недвижимость», которое принадлежит структуре Михаила Шеломова. Объект достанется компании по изначальной цене в 1,75 млрд рублей. Спрос на оздоровительный отдых в регионе растет, но для того, чтобы сократить срок окупаемости инвестиций, покупателю потребуется провести реновацию пансионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, обновление санатория позволит повысить средний чек и за счет этого сократить срок окупаемости вложений. На базе санатория можно создать современный рекреационный комплекс, включающий гостиничные площади и апартаменты

Фото: пансионат «Белые ночи» По мнению экспертов, обновление санатория позволит повысить средний чек и за счет этого сократить срок окупаемости вложений. На базе санатория можно создать современный рекреационный комплекс, включающий гостиничные площади и апартаменты

Фото: пансионат «Белые ночи»

Победителем торгов по продаже санатория «Белые ночи» в Сестрорецке стало ООО «СОГАЗ-недвижимость». Компания предложила за объект стартовую цену 1,75 млрд рублей, следует из протокола аукциона. Владельцем ООО «СОГАЗ-недвижимость» выступает ООО «Акцепт», которое контролируется дальним родственником президента России Владимира Путина Михаилом Шеломовым. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Акцепт» ранее выступал совладельцем банка «Россия» и страховой компании СОГАЗ. Основным акционером банка «Россия» считается Юрий Ковальчук, структуре которого на 2021 год принадлежало 32,3% СОГАЗ. В СОГАЗ и ООО «СОГАЗ-недвижимость» оперативно не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Санаторий «Белые ночи» был выставлен на торги в рамках программы приватизации имущества Санкт-Петербурга. В состав пансионата входит четырнадцать зданий общей площадью 46,6 тыс. кв. м и 35,5 га земли. В 2017 году «Белые ночи» были переданы в аренду сети «Мой медицинский центр» (ММЦ), которая управляет семью медицинскими клиниками под одноименным брендом в Петербурге, Ленобласти, Татарстане и Краснодарском крае. Ранее сеть ММЦ входила в состав СОГАЗ, но в 2022 году ее владельцами стала группа физлиц. Среди них председатель совета директоров ММЦ Владислав Баранов, гендиректор сети Инга Хабалаева и ее главный врач Андрей Обрезан. ММЦ также претендовала на покупку санатория, но не делала ставок на торгах, указано в их протоколе. В ММЦ не предоставили оперативные комментарии.

«СОГАЗ-недвижимость» выкупит «Белые ночи» по рыночной цене, полагает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Сумма сделки выглядит адекватно, учитывая необходимость существенных инвестиций в реновацию объекта, отмечает генеральный директор Cronwell Management Алексей Мусакин. По его словам, обновление санатория позволит повысить средний чек и за счет этого сократить срок окупаемости вложений. На базе санатория можно создать современный рекреационный комплекс, включающий гостиничные площади и апартаменты, объясняет господин Бойков. В 2017 году СОГАЗ объявил о планах инвестировать в модернизацию объекта 5 млрд рублей.

Спрос на санаторно-курортное лечение последние годы растет: с 2015 года этот сегмент показывает стабильный рост загрузки и выручки, говорит партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Оздоровительные программы в санаториях обычно рассчитаны на две-три недели, что обеспечивает им более высокую загрузку по сравнению с загородными отелями, отмечает господин Мусакин. Но для этого формата бизнеса характерны более высокие затраты на фонд оплаты труда, связанные с большим штатом врачей, предупреждает он.

Качественные санатории Петербурга и Ленобласти показывают среднегодовую заполняемость на уровне 70–75%, отмечает господин Трушин. Это выше, чем загрузка отелей Санкт-Петербурга, которая в 2022 году составила 54%, следует из данных Nikoliers и Hotel Advisors. Востребованность санаторно-курортного отдыха объясняется ограниченными возможностями для путешествий и ростом популярности здорового образа жизни, полагает господин Трушин. В условиях востребованности оздоровительного отдыха и формата medical spa тренд на редевелопмент санаторно-курортных объектов и строительство новых санаториев будет сохраняться, ожидает заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Светлана Московченко.

Константин Куркин