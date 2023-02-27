«Белые ночи» переходят в частные руки

Санаторий «Белые ночи» в Курортном районе Санкт-Петербурга приватизирует ООО «СОГАЗ-недвижимость», которое принадлежит структуре Михаила Шеломова. Объект достанется компании по изначальной цене в 1,75 млрд рублей. Спрос на оздоровительный отдых в регионе растет, но для того, чтобы сократить срок окупаемости инвестиций, покупателю потребуется провести реновацию пансионата.
По мнению экспертов, обновление санатория позволит повысить средний чек и за счет этого сократить срок окупаемости вложений. На базе санатория можно создать современный рекреационный комплекс, включающий гостиничные площади и апартаменты
Фото: пансионат «Белые ночи»
Победителем торгов по продаже санатория «Белые ночи» в Сестрорецке стало ООО «СОГАЗ-недвижимость». Компания предложила за объект стартовую цену 1,75 млрд рублей, следует из протокола аукциона. Владельцем ООО «СОГАЗ-недвижимость» выступает ООО «Акцепт», которое контролируется дальним родственником президента России Владимира Путина Михаилом Шеломовым. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Акцепт» ранее выступал совладельцем банка «Россия» и страховой компании СОГАЗ. Основным акционером банка «Россия» считается Юрий Ковальчук, структуре которого на 2021 год принадлежало 32,3% СОГАЗ. В СОГАЗ и ООО «СОГАЗ-недвижимость» оперативно не ответили на вопросы «Ъ-СПб».
Санаторий «Белые ночи» был выставлен на торги в рамках программы приватизации имущества Санкт-Петербурга. В состав пансионата входит четырнадцать зданий общей площадью 46,6 тыс. кв. м и 35,5 га земли. В 2017 году «Белые ночи» были переданы в аренду сети «Мой медицинский центр» (ММЦ), которая управляет семью медицинскими клиниками под одноименным брендом в Петербурге, Ленобласти, Татарстане и Краснодарском крае. Ранее сеть ММЦ входила в состав СОГАЗ, но в 2022 году ее владельцами стала группа физлиц. Среди них председатель совета директоров ММЦ Владислав Баранов, гендиректор сети Инга Хабалаева и ее главный врач Андрей Обрезан. ММЦ также претендовала на покупку санатория, но не делала ставок на торгах, указано в их протоколе. В ММЦ не предоставили оперативные комментарии.
«СОГАЗ-недвижимость» выкупит «Белые ночи» по рыночной цене, полагает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Сумма сделки выглядит адекватно, учитывая необходимость существенных инвестиций в реновацию объекта, отмечает генеральный директор Cronwell Management Алексей Мусакин. По его словам, обновление санатория позволит повысить средний чек и за счет этого сократить срок окупаемости вложений. На базе санатория можно создать современный рекреационный комплекс, включающий гостиничные площади и апартаменты, объясняет господин Бойков. В 2017 году СОГАЗ объявил о планах инвестировать в модернизацию объекта 5 млрд рублей.
Спрос на санаторно-курортное лечение последние годы растет: с 2015 года этот сегмент показывает стабильный рост загрузки и выручки, говорит партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Оздоровительные программы в санаториях обычно рассчитаны на две-три недели, что обеспечивает им более высокую загрузку по сравнению с загородными отелями, отмечает господин Мусакин. Но для этого формата бизнеса характерны более высокие затраты на фонд оплаты труда, связанные с большим штатом врачей, предупреждает он.
Качественные санатории Петербурга и Ленобласти показывают среднегодовую заполняемость на уровне 70–75%, отмечает господин Трушин. Это выше, чем загрузка отелей Санкт-Петербурга, которая в 2022 году составила 54%, следует из данных Nikoliers и Hotel Advisors. Востребованность санаторно-курортного отдыха объясняется ограниченными возможностями для путешествий и ростом популярности здорового образа жизни, полагает господин Трушин. В условиях востребованности оздоровительного отдыха и формата medical spa тренд на редевелопмент санаторно-курортных объектов и строительство новых санаториев будет сохраняться, ожидает заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Светлана Московченко.