Warner Bros. Discovery обвинила Paramount в незаконном показе «Южного парка»

Кинокомпания Warner Bros. Discovery (владеет онлайн-кинотеатром HBO Max) подала иск против Paramount за незаконный показ эпизодов мультсериала «Южный парк». Warner Bros. Discovery требует возмещения миллионных убытков. Об этом сообщило издание Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала "Южный парк".

Фото: Comedy Central Кадр из сериала "Южный парк".

Фото: Comedy Central

Как следует из иска, HBO заказала три специальных сезона «Южного парка» по десять серий в каждом. Эпизоды должны были выйти в эфир в 2020 году, но компании предоставили только 14 из 30 эпизодов. В это же время в 2019-м Paramount объявила о заключении соглашения с авторами мультсериала на $900 млн.

HBO и Warner Bros. Discovery настаивают, что Paramount перекупила эпизоды для показа в своем онлайн-кинотеатре. При этом, по версии компании, чтобы скрыть факт перекупки, Paramount называла серии фильмами, спешелами и другими словами.

В свою очередь, в Paramount отрицают обвинения HBO и Warner Bros. Discovery. В компании настаивают, что они не выплатили всю сумму за показ этих серий «Южного парка». Там также утверждают, что продолжали предоставлять контент для HBO Max, несмотря на неуплату.

«Южный парк» выходит с 1997 года на канале Paramount Сomedy Central. Мультсериал высмеивает американскую культуры и мировые события и является одним из самых продолжительных в истории американского ТВ.

Олеся Павленко