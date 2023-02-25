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Коммерсантъ FM
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Лукашенко посетит Китай с 28 февраля по 2 марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит визит в Китай с 28 февраля по 2 марта. Господин Лукашенко встретится с высшими должностными лицами Китая, а также руководством ведущих китайских компаний. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе поездки также пройдут переговоры между Александром Лукашенко и председателем Китая Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. Они обсудят торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество между Белоруссией и Китаем, а также совместные проекты и взаимодействие в политической сфере.

Олеся Павленко

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