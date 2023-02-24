Гражданство РФ получили французский журналист Боке, а также бразильские футболисты Малком и Клаудиньо

Президент Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ 34 человек, в том числе освещавшего события в Донбассе француза Адриана Боке, а также бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо.

Господин Боке подал заявление на предоставление российского гражданства в январе, чтобы обезопасить себя и свою дочь, сообщает ТАСС. Малком и Клаудиньо выступают за санкт-петербургский «Зенит с 2019 и 2021 года, соответственно. Их соглашения с клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27.

Этим же указом президент утвердил выход из гражданства РФ четырех человек.

Мария Федотова