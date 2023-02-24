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Коммерсантъ FM
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С 1 марта россияне смогут жарить шашлыки только в пяти метрах от дома

С 1 марта вступят в силу изменения в Правила противопожарного режима в России. Россиянам разрешат жарить шашлыки в мангалах в пяти метрах от дачного дома. Согласно новым правилам, также будут запрещены решетки на окнах подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В частности, сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек. В два раза можно сократить расстояние, если использовать для этого металлическую емкость. Бочка должна быть снабжена крышкой и не иметь прогаров. Мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии, превышающем 5 метров»,— сказано в сообщении МЧС России (цитата по ТАСС).

Ранее россияне могли жарить шашлыки в мангалах в 20 метрах от дома. Также костры разрешалось разводить как минимум в 50 метрах от дома. МЧС анонсировало изменения в правилах противопожарной безопасности в ноябре 2022 года.

Олеся Павленко

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