Правительство расширило льготы для IT-индустрии

IT-компании, которые работают в сфере исследований и разработки в области естественных и технических наук, смогут претендовать на государственную поддержку для IT-сектора. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Благодаря этому компании смогут платить сниженные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:

6% — на обязательное пенсионное страхование.

1,5% — на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

0,1% — на ОМС.

Их также освободят от госпроверок. Сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут получать ипотеку по льготным ставкам до 5% годовых, а также отсрочку от военной службы.

Олеся Павленко