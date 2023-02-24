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Коммерсантъ FM
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Правительство расширило льготы для IT-индустрии

IT-компании, которые работают в сфере исследований и разработки в области естественных и технических наук, смогут претендовать на государственную поддержку для IT-сектора. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Благодаря этому компании смогут платить сниженные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:

  • 6% — на обязательное пенсионное страхование.
  • 1,5% — на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
  • 0,1% — на ОМС.

Их также освободят от госпроверок. Сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут получать ипотеку по льготным ставкам до 5% годовых, а также отсрочку от военной службы.

Олеся Павленко

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