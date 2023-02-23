Выставка деревянной скульптуры «Пермские боги» открылась в Нижнем Новгороде

Экспозиция «Пермские боги» открылась в Манеже Нижегородского кремля 23 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона. Эта выставка деревянной храмовой скульптуры Прикамья проходит в рамках празднования 300-летия Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В экспозиции представлено 74 скульптуры XVIII-XX веков из фондов Пермской галереи. Среди них посетители смогут увидеть фигуры Святого Николая, Христа, апостолов, ангелов с символами страстей, сюжеты распятия и воскрешения. Всего коллекция Пермской галереи насчитывает около 500 предметов, она является самым крупным в мире собранием православной скульптуры.

«История русской храмовой скульптуры драматична. Православие не поощряло помещения в храмах объемных изображений святых, тем не менее деревянная скульптура была распространена практически по всей России. Выставка расскажет, как деревянная скульптура сохранилась в Прикамье в церковном убранстве вплоть до революции»,– сказал директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин.

Выставка будет открыта до 9 мая 2023 года.

Елена Ковалева