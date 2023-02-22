В «Магните» подтвердили утечку данных сотрудников «Дикси»

Представитель сети розничных магазинов «Магнит» подтвердил утечку персональных данных сотрудников «Дикси». При этом, по его словам, в сети оказались только рабочие данные персонала.

Группа компаний «Дикси» насчитывает более 2,6 тыс. магазинов в 743 населенных пунктах и принадлежит ритейлеру «Магнит». По данным компании, всего в «Дикси» работает около 40 тыс. сотрудников.

Представитель «Магнита» рассказал ТАСС, что утечка произошла за пределами компании, на стороне одного из бывших партнеров «Дикси», сотрудничество с которым было прекращено 31 декабря 2022 года. «Контур безопасности "Дикси" не был нарушен, данные клиентов в безопасности, причины утечки выясняются»,— отметил собеседник агентства.

20 февраля Telegram-канал Data1eaks сообщил об утечке персональных данных сотрудников сетей магазинов «Дикси» и «Бристоль». В базе данных «Дикси», по данным канала, содержится 66,6 тыс. записей, «Бристоля» — 38 тыс. Среди обнародованных данных ФИО сотрудников, дата и место рождения, номер телефона и электронная почта.

Милена Костерева