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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Китай призывает госкомпании отказаться от услуг аудиторов из «большой четверки»

Власти Китая настойчиво призывают некоторые государственные компании отказываться от услуг «большой четверки» аудиторских компаний — Deloitte, KPMG, EY и PwC — и вместо этого проводить аудит у их китайских конкурентов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как они отмечают, Китай не хочет давать западным компаниям доступ к конфиденциальным данным местных корпораций, руководствуясь соображениями национальной безопасности.

По данным Bloomberg, в частности, Министерство финансов Китая рассылает некоторым госкомпаниям рекомендации после истечения действующих контрактов отказываться от работы с «большой четверкой» и переходить к местным компаниям. При этом их зарубежные филиалы по-прежнему смогут пользоваться услугами «большой четверки». По подсчетам Bloomberg, выручка этих аудиторских компаний от китайских клиентов в 2021 году достигла почти $3 млрд. Как отмечает генеральный директор гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Port Shelter Investment Management Ричард Харрис, переход к менее известным местным аудиторам может затруднить для китайских госкомпаний доступ к зарубежным инвестициям.

Китайские власти и представители компаний «большой четверки» никак не прокомментировали эту информацию.

Яна Рождественская

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