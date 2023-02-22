Мебельная трансформация автокомпонентов

«Слотекс», потенциальный покупатель части производственных активов IKEA, начал производство мебельных компонентов на промплощадке бывшего завода Ford во Всеволожске. Компания арендовала часть площадей у производителя автокомпонентов, дочерней компании южнокорейской Sungwoo Hitech. Восстановления производства автокомпонентов в этом году эксперты не ожидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апрель 2015 г. Территория бывшего завода Ford во Всеволожске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Апрель 2015 г. Территория бывшего завода Ford во Всеволожске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургское АО «Слотекс» (производитель декоративного пластика, мебельных комплектующих и интерьерно-отделочных материалов) приступило к производству мебельных компонентов на арендованных у ООО «Сангву Хайтек Рус» площадях бывшего завода Ford во Всеволожске.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, в конце 2022 года дочернее общество АО «Слотекс» — ООО «Слотекс И» — заключило договор долгосрочной аренды 30 тыс. кв. м на бывшем заводе Ford во Всеволожске Ленинградской области. В настоящее время на площадке уже запущено производство мебельных компонентов, до конца года планируется запуск двух линий прессования декоративного бумажно-слоистого пластика (ДБСП) и мебельных плит на их основе на современном европейском оборудовании. В производстве будут использованы уникальная технология цифровой печати и авторские декоры «Слотекс».

После запуска на проектную мощность предприятие будет выпускать 6 млн кв. м в год ДБСП и мебельных плит на их основе. До сих пор мебельные плиты подобного качества в России не производились, а импортировались отечественными мебельщиками из Европы, отметили в пресс-службе. Сейчас на площадке работают 50 сотрудников, после выхода на проектную мощность общая численность трудового коллектива составит порядка 150 человек. Объем инвестиций в компании не раскрывают.

По оценке экспертов компании Maris, ориентировочная стоимость аренды на площадях завода на конец прошлого года составляла около 550 рублей за «квадрат» (с НДС) в месяц.

В декабре 2022 года в правительстве области сообщали, что Sungwoo Hitech отложила на неопределенный срок реализацию проекта строительства во Всеволожске на мощностях бывшего завода Ford производства автокомплектующих.

Также в феврале стало известно, что «Слотекс» станет одним из покупателей производственных активов IKEA в России, правительственная комиссия одобрила сделку о продаже российских предприятий 15 февраля. Предполагается, что «Слотекс» станет собственником завода IKEA в Новгородской области, но до завершения сделки в компании отказались комментировать эти планы.

АО «Слотекс» зарегистрировано в апреле 1995 года, уставный капитал — 115 926 рублей. Выручка за 2021 год составила 1,9 млрд рублей (–5% год к году), чистая прибыль — 136,4 млн рублей. Бенефициарами компании являются физические лица, в числе крупнейших — Евгений Осипов (26,18%). Группа компаний «Слотекс» занимается производством и реализацией декоративных бумажно-слоистых пластиков, декоративных бумаг, меламиновых и фенольных пленок, компакт-ламинатов, плитных материалов, включая столешницы, кухонных фасадов. Компания основана как семейный бизнес в 1990 году с головным офисом в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день у компании четыре производственные площадки: одна в Санкт-Петербурге и три во Всеволожском районе Ленинградской области. Кроме того, в Санкт-Петербурге расположена собственная дизайн-студия компании. Продукция выпускается под марками Slotex, Duco (мебельные плиты), Solid Top и Solid Compact (столешницы и плиты HPL).

В рамках ПМЭФ-2022 АО «Слотекс» подписало с правительством Ленинградской области соглашение о строительстве в Романовском поселении Всеволожского района Ленобласти производственно-складского здания площадью 40 тыс. кв. м. Планируемый объем инвестиций — более 4 млрд рублей. В июне президент компании Светлана Осипова говорила, что компания изготавливает в год около 1 млн кв. м декоративного пластика, который наносится на деревянную плиту. Новое производство позволит увеличить объемы выпуска минимум на 30%.

Завод Ford во Всеволожске был открыт в июле 2002 года, первоначальные инвестиции составляли $150 млн. На предприятии выпускались три модели Ford Focus, позже завод начал производство Mondeo. Весной 2019 года компания из-за спада продаж решила прекратить производство легковых автомобилей в России, и 20 июня завод был официально закрыт.

В декабре 2021 года было объявлено, что площадку завода Ford в Ленинградской области приобрело ООО «Сангву Хайтек Рус» («СВ Рус», дочерняя компания южнокорейской Sungwoo Hitech). Инвестор планировал организовать производство компонентов для автомобилей Hyundai и Kia. Запуск производства был намечен на 2023 год, мощность предприятия должна была составить 265 тыс. единиц продукции в год. Инвестиции в проект с учетом выкупа площадки оценивались в 6,8 млрд рублей, прогнозируемый объем годовых продаж — 10,7 млрд рублей. Sungwoo Hitech приобрела имущественный комплекс во Всеволожске, состоящий из 36 объектов общей площадью около 69,3 тыс. кв. м, включая производственные и складские здания, а также вспомогательные объекты и сооружения, расположенные на земельном участке общей площадью 27 га. Эксперты оценивали сумму сделки в 1,8–2 млрд рублей.

Независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев отмечает, что достоверной информации о том, что успело «СВ Рус» сделать на промплощадке, нет. «Вряд ли новым арендаторам понадобятся участки сварки или окраски. Оценить возможность производства автокомплектующих сложно. Если и будут что-то делать, то только мелкие партии для сборочного завода в Казахстане, и то если это будет экономически эффективно по сравнению с поставками из Кореи. Определенно можно сказать, что для российских заводов „СВ Рус” производить ничего во Всеволожске не будет — в 2023 году Hyundai к производству не вернется», — сказал эксперт.

Вячеслав Калашников