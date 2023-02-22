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Мебельная трансформация автокомпонентов

«Слотекс» будет выпускать изделия из декоративного пластика на площадях бывшего завода Ford

«Слотекс», потенциальный покупатель части производственных активов IKEA, начал производство мебельных компонентов на промплощадке бывшего завода Ford во Всеволожске. Компания арендовала часть площадей у производителя автокомпонентов, дочерней компании южнокорейской Sungwoo Hitech. Восстановления производства автокомпонентов в этом году эксперты не ожидают.

Апрель 2015 г. Территория бывшего завода Ford во Всеволожске

Апрель 2015 г. Территория бывшего завода Ford во Всеволожске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Апрель 2015 г. Территория бывшего завода Ford во Всеволожске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургское АО «Слотекс» (производитель декоративного пластика, мебельных комплектующих и интерьерно-отделочных материалов) приступило к производству мебельных компонентов на арендованных у ООО «Сангву Хайтек Рус» площадях бывшего завода Ford во Всеволожске.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, в конце 2022 года дочернее общество АО «Слотекс» — ООО «Слотекс И» — заключило договор долгосрочной аренды 30 тыс. кв. м на бывшем заводе Ford во Всеволожске Ленинградской области. В настоящее время на площадке уже запущено производство мебельных компонентов, до конца года планируется запуск двух линий прессования декоративного бумажно-слоистого пластика (ДБСП) и мебельных плит на их основе на современном европейском оборудовании. В производстве будут использованы уникальная технология цифровой печати и авторские декоры «Слотекс».

После запуска на проектную мощность предприятие будет выпускать 6 млн кв. м в год ДБСП и мебельных плит на их основе. До сих пор мебельные плиты подобного качества в России не производились, а импортировались отечественными мебельщиками из Европы, отметили в пресс-службе. Сейчас на площадке работают 50 сотрудников, после выхода на проектную мощность общая численность трудового коллектива составит порядка 150 человек. Объем инвестиций в компании не раскрывают.

По оценке экспертов компании Maris, ориентировочная стоимость аренды на площадях завода на конец прошлого года составляла около 550 рублей за «квадрат» (с НДС) в месяц.

В декабре 2022 года в правительстве области сообщали, что Sungwoo Hitech отложила на неопределенный срок реализацию проекта строительства во Всеволожске на мощностях бывшего завода Ford производства автокомплектующих.

Также в феврале стало известно, что «Слотекс» станет одним из покупателей производственных активов IKEA в России, правительственная комиссия одобрила сделку о продаже российских предприятий 15 февраля. Предполагается, что «Слотекс» станет собственником завода IKEA в Новгородской области, но до завершения сделки в компании отказались комментировать эти планы.

АО «Слотекс» зарегистрировано в апреле 1995 года, уставный капитал — 115 926 рублей. Выручка за 2021 год составила 1,9 млрд рублей (–5% год к году), чистая прибыль — 136,4 млн рублей. Бенефициарами компании являются физические лица, в числе крупнейших — Евгений Осипов (26,18%). Группа компаний «Слотекс» занимается производством и реализацией декоративных бумажно-слоистых пластиков, декоративных бумаг, меламиновых и фенольных пленок, компакт-ламинатов, плитных материалов, включая столешницы, кухонных фасадов. Компания основана как семейный бизнес в 1990 году с головным офисом в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день у компании четыре производственные площадки: одна в Санкт-Петербурге и три во Всеволожском районе Ленинградской области. Кроме того, в Санкт-Петербурге расположена собственная дизайн-студия компании. Продукция выпускается под марками Slotex, Duco (мебельные плиты), Solid Top и Solid Compact (столешницы и плиты HPL).

В рамках ПМЭФ-2022 АО «Слотекс» подписало с правительством Ленинградской области соглашение о строительстве в Романовском поселении Всеволожского района Ленобласти производственно-складского здания площадью 40 тыс. кв. м. Планируемый объем инвестиций — более 4 млрд рублей. В июне президент компании Светлана Осипова говорила, что компания изготавливает в год около 1 млн кв. м декоративного пластика, который наносится на деревянную плиту. Новое производство позволит увеличить объемы выпуска минимум на 30%.

Завод Ford во Всеволожске был открыт в июле 2002 года, первоначальные инвестиции составляли $150 млн. На предприятии выпускались три модели Ford Focus, позже завод начал производство Mondeo. Весной 2019 года компания из-за спада продаж решила прекратить производство легковых автомобилей в России, и 20 июня завод был официально закрыт.

Sungwoo Hitech вступил в права

В декабре 2021 года было объявлено, что площадку завода Ford в Ленинградской области приобрело ООО «Сангву Хайтек Рус» («СВ Рус», дочерняя компания южнокорейской Sungwoo Hitech). Инвестор планировал организовать производство компонентов для автомобилей Hyundai и Kia. Запуск производства был намечен на 2023 год, мощность предприятия должна была составить 265 тыс. единиц продукции в год. Инвестиции в проект с учетом выкупа площадки оценивались в 6,8 млрд рублей, прогнозируемый объем годовых продаж — 10,7 млрд рублей. Sungwoo Hitech приобрела имущественный комплекс во Всеволожске, состоящий из 36 объектов общей площадью около 69,3 тыс. кв. м, включая производственные и складские здания, а также вспомогательные объекты и сооружения, расположенные на земельном участке общей площадью 27 га. Эксперты оценивали сумму сделки в 1,8–2 млрд рублей.

Независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев отмечает, что достоверной информации о том, что успело «СВ Рус» сделать на промплощадке, нет. «Вряд ли новым арендаторам понадобятся участки сварки или окраски. Оценить возможность производства автокомплектующих сложно. Если и будут что-то делать, то только мелкие партии для сборочного завода в Казахстане, и то если это будет экономически эффективно по сравнению с поставками из Кореи. Определенно можно сказать, что для российских заводов „СВ Рус” производить ничего во Всеволожске не будет — в 2023 году Hyundai к производству не вернется», — сказал эксперт.

Вячеслав Калашников

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