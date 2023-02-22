Кур на юго-запад

Как выяснил «Ъ-Прикамье», холдинг «Продо» вновь готовится продать Пермскую птицефабрику, крупнейшего производителя. Due diligence фабрики ведет татарский холдинг «Агросила», для которого эта сделка может стать первой за пределами республики. По данным «Ъ-Прикамье», стоимость сделки может составить около 3 млрд руб. Эксперты отмечают, что Пермский край — менее конкурентный регион, чем Татарстан, и вложения могут окупиться довольно быстро.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Татарский агрохолдинг «Агросила» ведет due diligence (процедуру оценки бизнеса) птицефабрики «Пермской» (Сылва, Пермский округ). В феврале сельхозпредприятие посетила представительная делегация «Агросилы» во главе с владельцем Ильшатом Фардиевым. «Им все понравилось. Уехали думать. Они продолжают запрашивать дополнительные документы»,— сообщил источник, знакомый с переговорным процессом. «У “Агросилы” один из лучших комбикормовых заводов в России, им нужно загрузить его»,— пояснил интерес агрохолдинга из Татарстана собеседник.

По его оценке, владелец фабрики — «Продо» хочет получить за свой актив около 3 млрд руб. В «Продо» не ответили на запрос «Ъ-Прикамье». В холдинге «Агросила» также не смогли прокомментировать информацию.

Казанский холдинг «Агросила» основан в 2005 году. Основной владелец холдинга — Ильшат Фардиев. В состав холдинга входят 23 предприятия, расположенные на территории Республики Татарстан. Это предприятия по выращиванию, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара, реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. «Агросиле» также принадлежит собственная розничная сеть под брендом «Здоровый мир». Выручка компании по итогам 2021 года составила 47,6 млрд руб. В составе холдинга уже есть птицекомплекс «Челны-Бройлер», который занимается производством мяса птицы и халяльной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Челны-Бройлера» за 2021 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 824,5 млн руб.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года. С 2004 года фабрика входит в группу компаний «Продо» — крупного сельскохозяйственного холдинга, который основан на средства компании Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича.

В настоящее время птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем курятины в регионе. В год предприятие производит около 35 тыс. тонн мяса под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 112,6 млн руб. Отметим, что предприятие завершило отчетный период с чистой прибылью впервые с 2018 года. Так, в 2018 году чистый убыток АО составлял 40,5 млн руб., в 2019-м — 156,6 млн руб., в 2020-м — 200 млн руб.

Напомним, в прошлом году появилась информация о том, что покупкой пермского предприятия кроме «Агросилы» интересовались агрохолдинг «Комос групп» (Удмуртия), агропромышленный холдинг «Дороничи» (Кировская область) и группа агропредприятий «Ресурс» (Ставропольский край). Однако в августе в ГК «Продо» заявили, что не планируют продавать предприятие. Тогда один из источников рассказывал о намерении собственника расширять производство и переориентировать его на экспорт, хотя на самом предприятии такую возможность также не подтверждали.

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров считает, что экспансия «Агросилы» в Пермский край связана с тем, что в этом регионе менее конкурентный рынок по мясу птицы, чем в Татарстане, где сильные позиции занимает, в частности, «АК Барс холдинг». По оценке эксперта, «если птицефабрика стоящая», то ее покупка окупится довольно быстро: «Птицеводство — один из драйверов экономики. В нем отдача более быстрая, чем, например, в производстве мяса крупного рогатого скота».

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков полагает, что если татарский производитель купит пермскую фабрику, то он не свернет производство. «Удмуртский холдинг “Комос” купил пермский хладокомбинат. Но он продолжает выпускать мороженое под пермским бредом»,— заметил экс-чиновник.

С ним согласен бывший гендиректор птицефабрики «Пермской» Николай Рошак. «Ни губернатор, ни правительство не дадут свернуть на фабрике все, что наработано. Тем более что потребность в пермской продукции только возросла — сейчас она поставляется и в новые регионы РФ»,— подчеркнул он.

Дмитрий Астахов, Полина Петрова, Казань