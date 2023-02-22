К спору о законности соглашения по строительству онкоцентра привлекли ФАС

Арбитражный суд Пермского края привлек региональное УФАС к участию в споре вокруг строительства онкоцентра в качестве третьего лица. Напомним, прокуратура Пермского края требует признать недействительным концессионное соглашение, которое минэкономразвития региона заключило с ООО «Клиника инновационных исследований» в июне 2022 года. Оно предусматривает строительство этого объекта на территории Камской долины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как считает надзорный орган, соглашение с компанией должно заключать министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития. Прокуратура полагает также, что по своей сути соглашение не является концессией, поскольку концессионер оплачивает только проектно-изыскательские работы, а расходы на строительство объекта и оснащение его оборудованием компенсируются затем из бюджета. Таким образом, сделка является кабальной. В министерстве экономического развития Прикамья и «Клинике инновационных исследований» с позицией заявителя категорически не согласны.

Стоит отметить, что стороны не заявляли суду о привлечении ФАС к участию в споре, это решение суд принял по своей инициативе. Иногда федеральная антимонопольная служба считает, что если по условиям концессионного соглашения концессионер не несет затрат, то фактически это сделка в порядке 44-ФЗ (закон «О контрактной системе в сфере госзакупок».— «Ъ-Прикамье»). Рассмотрение дела продолжится 13 марта.