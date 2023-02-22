ChatGPT – блогер Gem4me

Развитие искусственного интеллекта интересует не только IT-разработчиков и обычных пользователей, но и ученых. Сначала они были настроены настороженно к новому явлению. Опасения касались того, что ИИ может превосходить человека в интеллекте и представлять для него угрозу. Но недавно появилась нейросеть ChatGPT, после чего международная группа ученых выпустила манифест, в котором обозначила свою позицию по этому вопросу. Его основной смысл – заявить, что коллективное мнение ученых изменилось с настороженной позиции на положительную оценку этого явления. Основная причина – это осознание того, что остановить развитие нейросетей невозможно, а значит, нужно учиться взаимовыгодно сосуществовать с ними.

Поэтому ученые приняли решение использовать подобные нейросети даже при всех возможных рисках. Они считают, что нейросеть сможет не только анализировать собранную информацию, но и синтезировать новые подходы и открытия в науке. Процесс будет развиваться постепенно и, вероятно, каждое последующее открытие будет все больше поражать воображение человека. Но первые шаги искусственный интеллект делает уже сейчас, и весьма успешно.

Блогер-нейросеть – наша новая реальность

На платформе Gem4me появился блог, в котором у пользователей есть возможность общаться с новой нейросетью ChatGPT от компании OpenAI. Взаимодействие происходит в формате вопросов и ответов: пользователи оставляют на канале ChatGPT_ru вопросы и в течение короткого времени получают на них развернутые ответы искусственного интеллекта. Также они активно обсуждают в комментариях свои впечатления от полученного ответа.

Можно, конечно, и напрямую взаимодействовать с ChatGPT, но для пользователей из России это проблематично, потому что понадобится пройти регистрацию, для которой не подойдет российский телефонный номер. И эта услуга на сайте OpenAI платная. Поэтому новый блог на платформе Gem4me заинтересовал тех, кому хочется уже сейчас получить ответ искусственного интеллекта на свой вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

О чем думает ИИ?

Пока глагол «думает» можно использовать условно. Речь скорее идет об обработке большого количества информации по заданным алгоритмам. Но то, как выглядит результат, все больше становится похожим на мыслительный процесс.

В будущем люди будут вспоминать, как все начиналось. Поэтому можно уверенно сказать, что мы стали свидетелями исторического момента. Наверное, в дальнейшем нынешние ответы нейросети на вопросы людей будут восприниматься с таким же удивлением, как мы смотрим на черно-белые телевизоры или огромные компьютеры на какой-нибудь ретровыставке. Будут видны разные недостатки. Но пока это общение с новой нейросетью очень привлекает пользователей со всего мира.

Интересно рассмотреть детальнее ответы ChatGPT и проанализировать их. Во-первых, ответы нейросети пока больше похожи на то, что ИИ просто структурирует информацию из открытых источников, но выглядят они уже очень логично. Из недостатков можно отметить, что ИИ часто использует полюбившиеся слова-шаблоны и не пытается добавлять изящества в лингвистическую составляющую своих текстов. Но такие же особенности можно обнаружить и в текстах обычных людей, например школьников или даже взрослых, для которых ближе другие навыки и профессии, нежели писать интересные тексты. А вот то, что искусственный интеллект можно уже всерьез сравнивать с человеком, само по себе сенсация.

Вот лишь некоторые примеры ответов нейросети из блога ChatGPT_ru:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В этом ответе подчеркивается субъективный характер вопроса и необходимость выбирать исходя из личных предпочтений человека. Кстати, полезное свойство для ИИ в будущем, когда они охватят максимум сфер жизни, – не забывать оставлять человеку право выбора. Описания кошек и собак выглядят усредненно-стереотипными. Но это не недостаток. Для более сложных вопросов получить распространенное мнение будет большим плюсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В размышлениях нейросети о пирамидах сквозит уверенная решительность дать однозначный ответ. Вероятно, это связано с тем, что во внешних источниках отсутствует убедительная информация в поддержку альтернативных точек зрения на египетские пирамиды и их создателей.

И это подчеркивает отличия ИИ от человека. Людям свойственна фантазия, а значит, в ответах на такие вопросы, несмотря на факты, он вполне может допустить недосказанность или сомнение и предложить неожиданные варианты.

Блогер-нейросеть и блогер-человек – кто победит?

Как правильно отметили ученые в своем недавнем манифесте, люди и искусственный интеллект – это не враги и не конкуренты. Их сотрудничество – это симбиоз возможностей. И у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Человек будет лучше чувствовать эмоции и проявлять фантазию, а нейросеть – переводить бесконечное количество обработанной информации в новое качество, генерируя выводы, до которых человек пока не смог дойти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Технологии искусственного интеллекта должны стать помощниками человека в обычной жизни. Мы и сейчас много взаимодействуем с ними каждый день – у кого-то есть дома голосовой помощник, кто-то общается в службе поддержки банка с ботом и решает свой вопрос, даже не заметив, что с ним общался не человек, а робот. Варианты применения этой технологии безграничны, и остается только с интересом наблюдать, чем разработчики удивят нас завтра. А пока можно наблюдать за ответами нейросети здесь: ChatGPT_ru.

ООО "Итон"