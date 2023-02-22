В Гафурийском районе Башкирии похоронили 26-летнего участника СВО

В Гафурийском районе похоронили 26-летнего местного жителя Ильнура Губайдуллина, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава района Фанзиль Чингизов.

Ильнур Губайдуллин родился 7 февраля 1996 года в деревне Войновка Гафурийского района. Обучался в Красноусольской башкирской гимназии-интернате. В 2014 году служил в армии в должности стрелка-гранатометчика, разведчика. В 2017 году участвовал в боевых действиях в Сирии. В сентябре 2022 года был мобилизован для участия в СВО. Погиб 3 февраля текущего года. Посмертно награжден орденом Мужества. У него остались родители, супруга и ребенок.

Майя Иванова

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