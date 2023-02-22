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обновлено 12:37

Пермяк стал чемпионом страны по прыжкам с трамплина

В Чайковском на комплексе трамплинов «Снежинка» начался чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 18 регионов России.

Фото: минспорта Пермского края

Фото: минспорта Пермского края

В первый день турнира пермяк Евгений Климов стал чемпионом России. По итогам двух прыжков с нормального трамплина серебряный призер Олимпиады в Пекине набрал 253,5 балла. Второе место занял также призер Олимпийских игр Данил Садреев, третье — Илья Маньков. В женских соревнованиях победу одержала Александра Кустова, которая набрала 239,8 балла.

Сегодня второй день чемпионата. Из-за погодных условий состязания проходят без зрителей, но ведется трансляция на канале «Матч».

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