Пермяк стал чемпионом страны по прыжкам с трамплина

В Чайковском на комплексе трамплинов «Снежинка» начался чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 18 регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минспорта Пермского края Фото: минспорта Пермского края

В первый день турнира пермяк Евгений Климов стал чемпионом России. По итогам двух прыжков с нормального трамплина серебряный призер Олимпиады в Пекине набрал 253,5 балла. Второе место занял также призер Олимпийских игр Данил Садреев, третье — Илья Маньков. В женских соревнованиях победу одержала Александра Кустова, которая набрала 239,8 балла.

Сегодня второй день чемпионата. Из-за погодных условий состязания проходят без зрителей, но ведется трансляция на канале «Матч».