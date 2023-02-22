В Калининском районе появился первый светофор с функцией распознавания лиц

В Калининском районе Санкт-Петербурга установили первый в городе светофор с функцией распознавания лиц, сообщил городской комитет по транспорту. Устройство будет распознавать пешеходов в состоянии опьянения и с оружием в руках.

Светофор появился на проспекте Тореза на пути к школе № 76. Он подключен ко всем городским мониторинговым системам, в случае обнаружения подозрительного человека светофор отправит его данные в экстренные службы.

Пока устройство работает в тестовом режиме, в случае успеха город планирует установить еще несколько аналогичных светофоров в других районах Петербурга.

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