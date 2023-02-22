Politico: в мае США ужесточат миграционную политику

Министерство внутренней безопасности США 21 февраля опубликовало предложение о поправках в миграционное законодательство, которые запретят ряду нелегальных мигрантов подавать заявления на предоставление убежища в США. По информации издания Politico, новые миграционные правила вступят в силу 11 мая.

Тогда же прекратит действие «Раздел 42», введенный администрацией 45-го президента США Дональда Трампа на фоне начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Он позволяет в ускоренном порядке выдворять с территории США мигрантов из Никарагуа, Кубы и Гаити при незаконном пересечении американо-мексиканской границы.

Представители Белого дома сообщили журналистам, что новые правила не стоит рассматривать как продолжение миграционных практик администрации президента Трампа и «категорическим запретом» они не являются. По мнению чиновников из администрации президента Джо Байдена, предложения Министерства внутренней безопасности направлены на обеспечение порядка на южной границе.

«Мы успешно подавали в суд для отмены запрета Трампа на предоставление убежища и снова подадим в суд, если администрация Байдена примет правила, запрещающие предоставление убежища»,— рассказал Politico заместитель директора Проекта защиты прав иммигрантов ACLU Ли Гелернт. Новые миграционные правила также были раскритикованы другими представителями правозащитного сообщества.

«Раздел 42» использовался американскими властями для выдворения мигрантов с территории США более 2 млн раз. 2022 год стал для США одним из самых трудных в области разрешения миграционного кризиса из-за нескольких трагических эпизодов. В июне 2022 года в брошенной фуре на окраине Сан-Антонио (штат Техас) были обнаружены тела 46 нелегальных мигрантов — это самая масштабная трагедия, связанная с торговлей людьми в США.

О «пограничном кризисе» в США — в материале «Ъ» «На южной границе без перемен».

Андрей Сапожников