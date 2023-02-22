Из свежей почты

Алеша Доценко, 13 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 144 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кабардино-Балкария» соберут 17 тыс. руб.

На 27-й неделе беременности я случайно упала, началось кровотечение. Врачи провели экстренное кесарево. Сын не дышал, его выхаживали несколько недель. При выписке сказали, что Алеша перенес нейроинфекцию. Дома сын хорошо набирал вес, но отставал в развитии. В год врачи поставили диагноз ДЦП. Благодаря упорной реабилитации со временем Алеша стал подвижнее, начал вставать у опоры, сидеть с поддержкой, передвигаться на коленях. Но до сих пор не стоит и не ходит сам, не говорит. Помогите пройти лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве! Ирина Доценко, Кабардино-Балкария

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо скорректировать тонус мышц, увеличить двигательную активность, развить моторику и речь».

Абдурахман Идрисов, 8 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 154 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Грозный» соберут 18 тыс. руб.

В роддоме сына признали здоровым, но меня беспокоила форма его головы: затылок был словно вытянут. Затем еще и лоб стал выступать вперед. Оказалось, что у Абдурахмана раньше времени сросся шов между теменными костями — из-за этого мозг не сможет развиваться. В Москве по госквоте провели реконструкцию костей черепа. Теперь необходимо с помощью специальных шлемов корректировать направление роста костей черепа. Но нам такое лечение не оплатить. Рукият Митаева, Чеченская Республика

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «В течение года потребуется два-три шлема-ортеза. Череп приобретет строго рассчитанную форму».

Миша Шилин, 17 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подбор и активация родственного донора. 182 388 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 355 388 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 23 тыс. руб.

На новогодних праздниках у Миши поднялась температура, заболел левый бок. Врач назначил анализ крови, в нем обнаружили опухолевые клетки. Тогда сыну срочно сделали пункцию костного мозга, по результатам которой выявили рак крови. Мише начали проводить химиотерапию, но только ею не обойтись — требуется ТКМ. Чтобы понять, кто из нас с мужем лучше подходит как донор, нужно пройти генетическое типирование. Но государство не оплачивает расходы на подбор и активацию донора, а в семье таких денег просто нет. Екатерина Михалкова, Смоленская область

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Мише нужна ТКМ от родственного донора. Его подбором и активацией занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Ваня Конюхов, 11 лет, врожденный порок сердца, нарушение ритма сердца, требуется замена электрокардиостимулятора (ЭКС). 158 488 руб.

Внимание! Цена замены ЭКС 639 488 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 460 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 21 тыс. руб.

На седьмой день жизни у Вани выявили дефект межпредсердной перегородки. Сын плохо набирал вес, при небольших нагрузках появлялась одышка. В девять месяцев его прооперировали в Томском НИИ кардиологии, но одышка сохранялась. А вскоре случилось нарушение сердечного ритма: Ваня посинел, потерял сознание. В феврале 2013 года врачи выявили атриовентрикулярную блокаду сердца. Надо было ставить ЭКС, тогда оплатить операцию помогла краевая администрация. Через пять лет благодаря Русфонду Ване установили новый, двухкамерный ЭКС. Спасибо! Но на последнем обследовании выяснилось, что заряд батареи прибора на исходе, его надо срочно заменить. Оксана Степаненкова, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Учитывая разряд батареи и нарушение работы функции электродов, рекомендована замена двухкамерного ЭКС и эпикардиальных электродов».

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