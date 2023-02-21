С льготами решили не перебарщивать

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области выступили против инициативы фракции КПРФ о введении дополнительных выплат детям военного времени ко Дню Победы. Пожилым нижегородцам, попадавшим в эту категорию, коммунисты предложили выплачивать к празднику по 5 тыс. руб. Всего на эти цели в областном бюджете потребуется почти 800 млн руб. Оппоненты коммунистов в ходе обсуждения законопроекта заявили, что будет несправедливо, если дети военного времени будут получать столько же, сколько и участники и инвалиды реальных

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Егоров не смог убедить единороссов финансово поддержать детей войны

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Владислав Егоров не смог убедить единороссов финансово поддержать детей войны

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

боевых действий. Аналогичной точки зрения придерживается областное правительство. Некоторые из депутатов считают, что в условиях ухудшающейся экономической ситуации вообще не стоит принимать решений, которые, возможно, через год-полтора придется отменять из-за нехватки средств.

Законодательное собрание Нижегородской области отказалось поддержать очередную инициативу фракции КПРФ о ежегодных выплатах детям войны ко Дню Победы по 5 тыс. руб. из регионального бюджета. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в региональном законодательстве термин «дети военного времени» появился в декабре 2021 года, когда был принят областной закон об исторической памяти и увековечении подвига советского народа. До этого коммунисты почти 15 лет пытались добиться в Нижегородской области законодательного признания и льгот для тех, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Ситуация изменилась после того, как с такой же законодательной инициативой выступил губернатор Глеб Никитин. К статусу «дети военного времени» получили соответствующий значок, удостоверение и возможность посещать культурные мероприятия по «Карте Победы» (аналог «Пушкинской карты», по которой российская молодежь может ходить в музеи, на выставки и концерты).

Кроме того, предусмотрена льгота в 50% на оплату коммунальных услуг, которую и так получают многие льготные категории граждан. Также дети войны могут претендовать на получение льготных путевок в санатории, пансионаты и центры социальной реабилитации.

Чтобы успеть до послания президента РФ Федеральному собранию, на заседании 21 февраля нижегородские депутаты практически все 40 вопросов рассмотрели без докладов и обсуждений.

Инициатива компартии стала одной из немногих, вызвавших дискуссию. Вице-спикер заксобрания от фракции КПРФ Владислав Егоров заявил, что выплаты детям войны ко Дню Победы установлены уже в 40 российских регионах, а сумма в 5 тыс. руб. предложена по аналогии с Ленинградской и Сахалинской областями, Ставропольским краем и другими регионами. «На предварительных слушаниях в комитетах наша инициатива была отклонена. Но я уверен, что это промежуточный итог и наша инициатива все равно будет принята», — заявил глава фракции.

По подсчетам коммунистов, за несколько последних лет общее число жителей Нижегородской области, чье детство пришлось на годы войны, сократилось с 300 тыс. до 157,5 тыс. человек. В 2023 году на предложенные им денежные выплаты к 9 Мая потребовалось бы 798 млн руб.

Во фракции КПРФ уверены, что это вполне подъемная сумма для областного бюджета. «Сегодня депутаты приняли изменения в бюджете на 2023 год, увеличив на 4,6 млрд руб. его расходы, которые не были предусмотрены в первоначальном законопроекте. Резервный фонд правительства при этом остался на уровне 12 млрд руб. В таких условиях говорить о недостатке средств не приходится», — отметил Владислав Егоров.

Председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова напомнила, что сейчас в Нижегородской области ветераны и инвалиды войны получают ко Дню Победы выплаты в 5–10 тыс. руб. По ее мнению, введение выплат, превышающих или равных тому, что получают непосредственные участники боевых действий, будет социально несправедливым. На этом основании комитет рекомендовал инициативу КПРФ отклонить. Об этой же социальной несправедливости говорилось и в заключении, поступившем от областного правительства: губернатор также не поддержал принятие законопроекта.

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат заксобрания Юрий Лебедев сообщил, что два года назад он «однозначно» проголосовал бы за предложение КПРФ, но сейчас делать этого не будет, так как ситуация в российской экономике ухудшается. Одним из свидетельств этому, по его мнению, является идея о разовом взносе в бюджет со стороны крупных российских компаний, озвученная первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

«Это значит, что денег в бюджете все меньше. Сначала крупный бизнес, потом средний и малый. Поэтому я с осторожностью отношусь к любым решениям, касающихся больших групп населения. Мы нормально пройдем 2023 год, но что будет в 2024–2025 годах — неясно. Будет очень больно, если мы сейчас примем решение о выплатах, а через год-полтора будем отменять их из-за нехватки средств», — отметил господин Лебедев.

После того, как законодательное собрание отклонило инициативу коммунистов, они сообщили, что не намерены от нее отказываться. Во фракции КПРФ пообещали вновь выйти с законопроектом об установлении выплат детям войны, но в следующий раз хотят добавить строчку о том, что размер этих выплат ежегодно определяет губернатор.

Андрей Репин