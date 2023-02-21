Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул док в Мурманске

Единственный в военно-морском флоте (ВМФ) России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул док, сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. По его словам, возвращение авианосца в боевой состав ВМФ РФ запланировано на 2024 год. Ранее сообщалось, что возвращение крейсера состоится в 2023 году.

«Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй»,— сказал «РИА Новости» господин Рахманов.

Крейсер находился на плановом ремонте с 2018 года, после возвращения из похода в Средиземном море, где принимал участие в операции в Сирии. Изначально стоимость реконструкции оценивалась в 20 млрд руб. Однако в 2019 году на авианосце произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали. 20 мая 2022 года корабль встал в док на 35-м заводе в Мурманске для ремонта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Док подтопил своего начальника».

Милена Костерева