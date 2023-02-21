Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул док в Мурманске

Единственный в военно-морском флоте (ВМФ) России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул док, сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. По его словам, возвращение авианосца в боевой состав ВМФ РФ запланировано на 2024 год. Ранее сообщалось, что возвращение крейсера состоится в 2023 году.

«Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй»,— сказал «РИА Новости» господин Рахманов.

Крейсер находился на плановом ремонте с 2018 года, после возвращения из похода в Средиземном море, где принимал участие в операции в Сирии. Изначально стоимость реконструкции оценивалась в 20 млрд руб. Однако в 2019 году на авианосце произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали. 20 мая 2022 года корабль встал в док на 35-м заводе в Мурманске для ремонта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Док подтопил своего начальника».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...