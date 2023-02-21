Осужденному инженеру Таганрогского авиазавода смягчили приговор

Четвертый кассационный суд в Краснодаре изменил приговор по уголовному делу инженера Владислава Шульги, ранее осужденного по обвинению в преднамеренном отравлении своих коллег на Таганрогском авиазаводе. Рассмотрев жалобу на приговор, кассационный суд счел возможным снизить Владиславу Шульге срок лишения свободы с восьми лет до пяти лет и десяти месяцев. Мотивировочная часть этого решения пока не опубликована.

Как уточнил «Ъ» адвокат осужденного Антон Гайдаржи, в жалобе инженер Шульга просил отменить обвинительный приговор и отправить его дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В 2021 году инженер-конструктор Владислав Шульга был признан виновным в отравлении таллием 28 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК). Ему назначили восемь лет колонии общего режима по статьям об умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 111 и п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ). От наказания за причинение легкого вреда здоровью подсудимый Шульга освобожден из-за истечения сроков давности (ч. 1 ст. 115 УК РФ).

По версии обвинения, Владислав Шульга отравил коллег из-за конфликтных отношений с некоторыми из них. По ходу судебного процесса инженер заявил, что не признает вину, и просил оправдать его.

Массовое отравление сотрудников ТАНТК произошло в конце 2017 года. Тогда работники нескольких отделов начали жаловаться на нарушение сна, боли в животе, выпадение волос и онемение конечностей. Больше всех пострадал замначальника отдела радиоэлектронного оборудования серийного конструкторского бюро Константин Колесников. Он был первым, у кого диагностировали отравление таллием: предельно допустимая концентрация металла в крови инженера была превышена в 150 раз. Вскоре превышение уровня таллия в организме было обнаружено у еще 27 человек.

В ходе следствия было установлено, что наиболее вероятным источником заражения стала бутилированная вода общего пользования. Весной 2018 года подозреваемым в деле об отравлении стал инженер предприятия Владислав Шульга. Сначала он дал признательные показания, однако потом отказался от них, заявив, что оговорил себя под давлением оперативников и многократно судимого соседа по камере.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону