Время вторых

Сегодня первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведет клуб, который похож на главного фаворита турнира: «Манчестер Сити» на выезде встречается с находящимся в неплохой форме «Лейпцигом». В другой игре дня «Интер» принимает «Порту», и эта пара выглядит очень интригующей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Манчестер Сити» — команду без слабых мест — специалисты и букмекеры считают главным претендентом на победу в Лиге чемпионов

Фото: Kin Cheung / AP «Манчестер Сити» — команду без слабых мест — специалисты и букмекеры считают главным претендентом на победу в Лиге чемпионов

Фото: Kin Cheung / AP

Тех, кому именно «Манчестер Сити» представляется сейчас основным претендентом на успех в Лиге чемпионов, понять несложно. В конце концов, вряд ли хоть одна из уцелевших в розыгрыше команд, включая монстров — «Баварию», «Реал», ПСЖ, сравнима с ним по глубине, качеству состава, по общей, что ли, мощи. Клуб, в котором герой катарского чемпионата мира Хулиан Альварес вынужден исполнять роль выходящего на замену «джокера», потому что роль ключевого форварда принадлежит Эрлингу Холанну, клуб, в котором под феноменальным молодым бомбардиром — феноменальный плеймейкер Кевин Де Брёйне, а помогают им раскручивать атаки Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Фил Фоден, клуб, оборону которого цементируют такие игроки, как Кайл Уокер и Рубен Диаш, как-то даже странно не называть безусловным фаворитом. В нем всего — опыта и свежести, класса и «физики» — вполне достаточно, чтобы такой ярлык к нему клеился на раз.

Но точно так же можно понять и тех, кто все-таки сомневается насчет могучего английского гранда. А сомнения вызывают прежде всего его выступления после окончания перерыва, связанного с катарским первенством. Они далеко не идеальны, и совершенно не случайно, что «Манчестер Сити» пока идет в «золотой гонке» чемпионата Англии вторым вслед за «Арсеналом», несмотря на то что лондонцы допускают срывы. Дело в том, что они случаются и у манчестерцев. В течение минувших двух месяцев они проигрывали «Тоттенхему» с «Манчестер Юнайтед», делили очки с «Эвертоном» и «Ноттингемом». С последним — в том туре первенства, что предшествовал поездке в Германию. А признаком неуверенности тренера Пепа Гвардиолы в устойчивости своей команды можно считать постоянные корректировки игровых схем и поиск оптимальных позиций для некоторых ключевых исполнителей вроде Бернарду Силвы.

«Лейпциг» формально, разумеется, ровней и такому — периодически оступающемуся — «Манчестер Сити» не кажется. В чемпионате Германии он идет лишь пятым. Но тут важно тоже обратить внимание прежде всего на форму актуальную. После зимней паузы «Лейпциг» сыграл в национальном первенстве шесть матчей, проиграв один — переживающему невероятный подъем «Униону» — и сделав две ничьи, с «Кельном» и «Баварией». Причем во встрече с немецким флагманом лейпцигцы превзошли соперника по количеству голевых моментов.

Их состав даже без травмированного Дани Ольмо довольно зубастый. По крайней мере, мало кому из топовых форвардов будет приятно иметь дело с Йошко Гвардиолом и мало кому из топовых защитников будет комфортно в сражении с неплохо сыгравшимся тандемом из Андре Силвы и Тимо Вернера, которому активно помогают Доминик Собослаи и Конрад Лаймер. И Кристофер Нкунку чрезвычайно вовремя, как раз к кубковой стадии Лиги чемпионов, залечил свое повреждение и наверняка добавит нападению «Лейпцига» динамики.

В другой паре встречаются два интересных клуба, как и «Манчестер Сити», занимающих в своих чемпионатах вторые места: «Интер» уступает «Наполи», а «Порту» — «Бенфике». Миланская команда смотрится немного более крепкой, невзирая на то что, по сути, провалила всю прошлогоднюю селекцию: Генрих Мхитарян с Франческо Ачерби вторую молодость так и не вернули, а Ромелу Лукаку из-за болячек играет мало, а забивает так редко, что уже невозможно поверить в то, что совсем недавно он слыл эталоном таранного форварда. Но при этом нельзя сказать, будто бы у «Интера» есть более или менее серьезные проблемы хоть в какой-то из линий. Отлично работает и оборона с Миланом Шкриньяром, и полузащита с Николо Бареллой и Марцело Брозовичем, и фланги с Дензелом Дюмфрисом, и атака с Лаутаро Мартинесом, Эдином Джеко и, как ни крути, все еще иногда опасным Лукаку. Это ровненький, без видимых слабостей клуб. А такие, бывает, могут проскочить в турнире далеко-далеко.

Собственно, примерно та же характеристика применима и к «Порту». В нем поменьше яркости, чем в «Интере», но и зияющих дыр не заметно. Даже центральный защитник Пепе в свои почти что 40 по-прежнему играет на уровне, атакующее звено с шикарной связкой из Мехди Тареми и Галену по продуктивности и вовсе имеет себе мало равных. А тренер Сержиу Консейсан научил свою команду прагматичному футболу, который здорово подходит для play-off.

Алексей Доспехов