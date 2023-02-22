Не снимая с себя подведомственности

Правительство Греции инициировало принятие закона, который выводит пять основных музеев древностей в стране из-под юрисдикции Министерства культуры и спорта. Речь идет о Национальном археологическом музее Афин, афинском же Византийском и христианском музее, салоникских Археологическом музее и Музее византийской культуры и Археологическом музее Ираклиона на Крите. Против закона уже несколько недель протестуют археологи, а в последние дни к ним присоединились и сотрудники музеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предметом раздора стала в том числе и судьба прославленного афинского Национального археологического музея

Фото: Giorgos Kontarinis / Eurokinissi / IMAGO / ТАСС Предметом раздора стала в том числе и судьба прославленного афинского Национального археологического музея

Фото: Giorgos Kontarinis / Eurokinissi / IMAGO / ТАСС

Закон об изменении системы управления главными греческими музеями был принят 13 февраля. Этому предшествовали долгие дебаты и протесты Ассоциации археологов Греции, однако правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом проигнорировало мнение профессионального сообщества. Министр культуры и спорта Лина Мендони поддержала закон, который, по сути, фиксирует утрату ее министерством контроля над музеями. Партийная дисциплина оказалась сильнее ведомственных интересов: Мендони заявила, что этот шаг направлен на модернизацию музеев, сославшись на «необходимость изменения способа управления конкретными государственными музеями, а также расширения их деятельности и действий». В ответ все пять заинтересованных музеев закрылись. Забастовка продолжается.

В чем же суть этого конфликта? Вместо директора музея, назначаемого Минкультом, греческие музеи получат советы, членов которых будет назначать правительство. То есть вместо профессиональных археологов, которые по традиции всегда занимали посты директоров этих музеев, руководить ими будут «эффективные менеджеры», чье назначение может сильно коррелировать с политикой той или иной выигравшей выборы партии. С одной стороны, тут налицо чисто управленческое желание снять с государства ответственность за полное обеспечение музеев (по новому закону музеи смогут самостоятельно привлекать дополнительное финансирование, что в случае удачи значительно облегчит им существование — как в вопросе реконструкции, так и в случае с разными выставочными проектами). С другой стороны, новый закон может изменить ситуацию с греческими древностями, вывезенными когда-то из страны колониальными властями, черными археологами, частными лицами или греческими беженцами. То есть речь идет о тех вопросах реституции художественных ценностей, которые до сих пор были наиболее болезненными для греческих культурных властей.

Именно по этому поводу и схлестнулись разные политические силы Греции. Алексис Ципрас, глава левой партии «Сириза» и бывший премьер-министр страны, сразу же заявил, что «культура и люди культуры снова подвергаются преследованиям». Члены «Сиризы» воздержались при голосовании по закону. Ципрас имел в виду именно ту часть нового закона, которая регулирует долгосрочный «экспорт» определенных предметов древности. Закон разрешает «экспорт» как «временную» практику расширенных кредитных соглашений, которые позволят награбленным древностям оставаться за рубежом еще долгие годы. Надо сказать, что для подобных опасений есть основания: в начале ноября 2022 года Музей Метрополитен объявил о подписании соглашения, известного как меморандум о взаимопонимании, между Министерством культуры и спорта Греции, частным Музеем кикладского искусства в Афинах (MCA) и Метрополитеном, согласно которому 161 кикладский артефакт из коллекции бизнесмена-миллионера Леонарда Н. Стерна будет демонстрироваться в нью-йоркском музее 25 лет, и только потом эти спорные вещи вернутся на родину. Отложить решение проблемы на четверть века — это почти то же самое, что не решать ее вовсе.

До сих пор позиция премьер-министра Мицотакиса по поводу необходимости возвращения древностей в Грецию была очень последовательной. Прежде всего его интересовали «мраморы Элгина», скульптуры афинского Парфенона, экспонирующиеся в Британском музее (“Ъ” писал об этом 12 января). В декабре прошлого года он провел секретные переговоры с председателем Совета попечителей Британского музея Джорджем Осборном, на которых обсуждались возможные варианты решения этого вопроса. Однако новый закон как будто специально написан для того, чтобы заключить сделку с Британским музеем об «аренде» 2500-летних мраморов Парфенона вместо того, чтобы продолжать бороться за их полное возвращение и не отказываться от права собственности. По сведениям журналистов разных греческих СМИ, Британский музей предложил соглашение, по которому часть мраморов может быть отправлена в Грецию, а остальная часть останется в заложниках в Лондоне. Греция же взамен должна будет одолжить другие экспонаты, чтобы заполнить освободившееся место в музее.

Министр культуры Греции Мендони категорически опровергает эту информацию: «Повторю в который раз: позиция греческого правительства в отношении скульптур Парфенона заключается в том, что оно не признает юрисдикцию, владение и право собственности Британского музея». Учитывая, что выборы в Греции состоятся этой весной, никто никому тут не верит на слово. Археологическое сообщество, однако, встревожено не на шутку: более тысячи человек вышли на митинг протеста, а двери бастующих музеев древностей все чаще закрыты, чем открыты.

Кира Долинина