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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня день рождения у вдовы первого президента России Наины Ельциной

Наина Ельцина

Наина Ельцина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Наина Ельцина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев:

— Дорогая Наина Иосифовна! Если бы существовали чемпионаты мира по доброте, щедрости и человеколюбию, Вы, без сомнения, были бы бессменным лидером и победителем. Хотя, учитывая Вашу удивительную скромность, награды дожидались бы Вас очень долго. Помогать, дарить плоды своего труда другим — Ваше призвание. Это прекрасно знают наши юные теннисисты, которым уже два десятилетия Вы вручаете призы фонда Бориса Ельцина на турнире «Кубок Кремля». От всего сердца поздравляю Вас, Наина Иосифовна, с днем рождения. Сил Вам, радости от общения с близкими людьми и друзьями, тепла Вашему гостеприимному дому.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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