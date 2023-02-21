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Коммерсантъ FM
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В правительстве подготовили поправки, смягчающие ответственность за налоговые преступления

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 20 февраля одобрила поправки к Уголовному кодексу, направленные на смягчение наказания за налоговые преступления, сообщил «Ъ» источник в правительстве. Законопроект обязывает следователя отказать в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное в случае уплаты предпринимателем недоимки и пеней. Кроме того, сократят сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов: их фактически приравняют к срокам хранения отчетной документации.

Ожидается, что правительство должно утвердить проект закона на ближайшем заседании, которое состоится завтра, 22 февраля. После этого документ будет внесен в Госдуму. В пояснительной записке к проекту говорится, что он разработан во исполнение изданного в апреле 2022 года поручения президента. По словам источника «Ъ» в правительстве, разработка поправок затянулась из-за разногласий между Минюстом, с одной стороны, и Минфином и Следственным комитетом РФ — с другой.

Подробности — в публикации «Ъ» «Пени только на себя».

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