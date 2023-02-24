Этого известия ждали все, кто связан с модой: Фиби Файло объявила, что первая коллекция ее собственного бренда появится в сентябре. К нам возвращается один из главных фэшн-дизайнеров XXI века, определивший в моде целое направление,— и женщина, позволившая другим женщинам чувствовать себя свободными, защищенными и при этом включенными в модное пространство. Фиби Файло — один из создателей той инклюзии, которая и стала величайшим достижением современной моды.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фиби Файло, 2016

Фото: PATRICK KOVARIK / AFP Фиби Файло, 2016

Фото: PATRICK KOVARIK / AFP

Летом 2021 года Фили Файло объявила, что организует собственный бренд со студией в Лондоне при поддержке конгломерата LVMH, с которым у нее давние и продуктивные отношения. «Быть независимой, управлять и экспериментировать на своих собственных условиях для меня чрезвычайно важно»,— сказала она в этом заявлении. С тех пор прошло полтора года, но никаких вестей от Фиби не было, и когда в конце года прошлого начали происходить разнообразные драматические пертурбации в индустрии, многие пишущие о ней критики задавали вопрос: «А где же Фиби Файло?»

И вот Фиби появилась. В начале февраля в сториз иснтаграм-аккаунта phoebephilo, где нет пока ни одной публикации, появилось сообщение — белыми буквами на черном фоне: «Наша первая коллекция будет доступна на веб-сайте Phoebephilo.com в сентябре 2023 года. Регистрация откроется в июле. Мы с нетерпением ждем возможности вновь встретиться с вами». И все — никаких тизеров, никаких выходов селебрити, вообще никакого обычного в таких случаях маркетинга. Коллекция появится на сайте, и вы можете подписаться на нее, если хотите,— вот и все. То есть Фиби Файло, которая всю свою карьеру избегала публичности, тяготилась любыми коммуникациями, наконец смогла сделать все по-своему.

Фиби Файло принадлежит к важному поколению дизайнеров 2000-х — Николя Гескьер, Альбер Эльбаз, Раф Симонс, Хайдер Аккерман и пр.,—- создавшему новую моду. Но важнее то, что она фактически научила женщин говорить, говорить через одежду: о том, какими они себя представляют, что готовы сообщать о себе, как они хотят демонстрировать себя миру и быть при этом по-настоящему модными. Она создавала свою моду как safe place для женщин, как убежище от объективации, сексуализации и прочего, что принято считать феминистскими мишенями, не сделав при этом ни единого заявления и никак не попытавшись присоединиться к феминистскому дискурсу. Она делала одежду, которая укрывала, защищала, создавала барьер между женщиной и внешним миром, а не открывала и выставляла ее. Это сейчас оверсайз, мужские пиджаки и ugly shoes стали абсолютно тотальным клише, а когда Фиби Файло начинала это показывать в Celine, все такие штуки считались «несексуальными», «некрасивыми» и вообще «неженственными». Она и стала той, кто сделал это женственным, тем, кто поменял предоставления о женственности, кто фактически и создал то, что мы стали называть новой женственностью.

Все истории успеха в индустрии, что мы наблюдали последние годы,— от «уродливой обуви» и клатча-пельменя, с которыми взлетела Bottеga Veneta при Дэниеле Ли, до меховых штанов и роскошных строгих шуб в пол, которые только что показала на шоу Khaite Кэтрин Гольштейн, всем этим мы — они — обязаны Фиби. И даже тапки с мехом внутри, один из первых хитов Алессандро Микеле, которые теперь делает даже ленивый, Фиби показала в 2012 году в коллекции Celine SS 13. Да и в целом нынешний меховой ренессанс случился благодаря Файло, а потом уже ее верным последователям: натуральный мех в ее коллекциях был всегда, чего стоит только Celine FW 12 с объемными шубами, геометрически сложенными из блоков разноцветной норки, или огромной волчьей шубой из ее самой последней коллекции.

Из наследия Фиби Файло можно составить каталог современной фэшн-классики, причем наследия не только в Celine — Габриэла Херст сейчас практически повторяет сумки ее периода в Chloe. Она дала моде новую лексику и новый синтаксис, новый набор паттернов и новый способ их соединения в некое целое — такие, на которые откликнулись современные женщины. Кто-то распорядился этим новым языком лучше, кто-то хуже, но все они последовали за ней — не говоря уж о том, что некоторые, как, например, Дэниел Ли, работали в ее студии.

Но то, что делала сама Файло, никогда не сводилось к этим клише, ее вещи всегда были очень рафинированными, ее простота была очень сложно устроенной, ее силуэты совершенно неординарными, с неожиданными пропорциями. Она могла делать ugly shoes, но могла и шпильки, могла мужские пиджаки — а могла и с затянутой талией, могла кожаные платья-латы, а могла шелковые комбинации с кружевами, могла создать кокон вокруг тела, а могла аккуратно следовать всем его изгибам. Все это гармонично соединялось в ее видении женского образа и представлениях о женских физических и эмоциональных потребностях. Именно эта сложность, глубина и способность к непредсказуемым ходам и сделали ее одним из главных фэшн-дизайнеров прошлого десятилетия. И когда на место Celine Фиби Файло, непоправимо изменившегося при Эди Слимане, устремились другие — новая Jil Sander, новая Bottega, те же Khaite и Totem, никто из них не смог его занять полноправно, потому что каждый из них работал с каким-то одним из аспектов ее Celine, с какой-то одной ее идеей, неизбежно унифицируя их и упрощая.

Сложность и глубина — не самых ходовой товар на фэшн-рынке сегодня, а Фиби, ко всему прочему, еще никогда и не заигрывала с уличной модой (хотя ее кроссовки, слипоны и резиновые сапоги мы все хорошо помним и до сих пор носим) и вообще делала абсолютный шик при всей инклюзивности подхода, в чем, собственно, и состоял ее феномен. Можно довольно уверенно предположить, что она не откажется от всего этого и сейчас, выступая уже целиком и полностью от своего имени,— в анонсе 2021 года она сказала, что хочет сосредоточиться на исключительном качестве и дизайне. И то, что в ее задачи, очевидно, не входит построение миллиардной империи — и LVMH, поддерживающий ее, ничего такого от нее не ждет,— тоже вселяет оптимизм.

Фиби Файло опять обращается к нам, ей есть что нам сказать,— и нет никакого сомнения, что армия ее фанатов по всему миру откликнется на ее призыв.

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