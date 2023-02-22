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Коммерсантъ FM
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Коле Измайлову оплачены подбор и активация донора

17 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Красноярск» мы рассказали историю годовалого Коли Измайлова из Красноярского края («Коля и его картинки», Артем Костюковский). У мальчика первичный иммунодефицит, синдром Вискотта—Олдрича: ребенок может погибнуть от кровотечения, есть высокий риск развития онкогематологического заболевания. Чтобы спасти Колю, надо провести пересадку костного мозга от неродственного донора. Но его подбор и активацию, а также доставку трансплантата государство не оплачивает. Рады сообщить: вся необходимая сумма (996 325 руб.) собрана. Мама Коли благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Коля Измайлов

Коля Измайлов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Коля Измайлов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 17 февраля 15 237 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Красноярск», «Самара», «Удмуртия», «Тула», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 10 детям на 10 190 334 руб.

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