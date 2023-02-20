На Алтае мать сожгла свою полуторагодовалую дочь

В Алтайском крае задержана жительница села Урожайное, подозреваемая в убийстве ребенка с особой жестокостью. По данным следствия, сегодня, 20 февраля, она отвезла свою полуторагодовалую дочь к складу, облила горючей жидкостью и подожгла. Ребенок скончался на месте. По данным правоохранителей, убийство произошло на глазах восьмилетнего сына подозреваемой.

Установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная, мать в январе 2023 года была ограничена в родительских правах, сообщили в СУ СКР по региону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Мера пресечения в отношении задержанной будет избрана в ближайшее время.

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева назвала произошедшее «вопиющим по своей жестокости и безумию случаем». По ее словам, в семье еще двое детей. Сейчас они помещены в госорганизации. «Ситуацию взял на контроль губернатор. Детям должна быть оказана всесторонняя помощь»,— сказала она.

Оксана Павлова, Новосибирск