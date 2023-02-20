В Абу-Даби открылась выставка вооружений IDEX-2023

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоялось открытие международной выставки вооружений IDEX-2023. Она продлится до 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещена в отдельном павильоне. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ представили более 200 натурных образцов вооружения и техники, боеприпасов, экипировки. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров посетил выставку и заявил, что военная операция на Украине повысила международный интерес к российскому оружию.