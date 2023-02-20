Чиновника в Дзержинске осудили условно за прорыв теплотрассы и ожоги студентки

Суд в Дзержинске приговорил к трем годам условно директора департамента ЖКХ Александра Платонова за халатность, повлекшую тяжкий вред здоровью человека. В марте 2021 года студентка Яна Камаева упала в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва трубы на улице Петрищева. Пострадавшая получила 70% ожогов тела.

Следствие обвинило в случившемся Александра Платонова и председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) городской администрации Максима Рабина. По версии обвинения, чиновники должны были контролировать состояние теплового хозяйства и городских инженерных сетей, но отнеслись к своей работе недобросовестно.

Александр Платонов вину в халатности не признал и попросил оправдания. По его словам, аварийный участок не был подведомственным его департаменту ЖКХ. По приговору суда чиновник должен выплатить студентке 1,5 млн руб. компенсации. Еще 1 млн руб. был взыскан в пользу потерпевшей с администрации Дзержинска.

Максим Рабин выплатил потерпевшей 1 млн руб. в качестве компенсации ущерба. Уголовное дело в отношении него прекращено. Ему назначен судебный штраф в размере 100 тыс. руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Уголовное дело — труба».

Роман Рыскаль