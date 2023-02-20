Пермские власти разыграют на торгах участок на ул. Таборской под жилую застройку

Краевое минимущества предложило комиссии по землепользованию и застройке исключить участок возле Центра социальной адаптации на ул. Таборской, 22а из зоны ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Площадь участка составляет 4,8 тыс. кв. м, землю можно использовать под многоквартирные жилые дома. Как пояснила на заседании комиссии 16 февраля глава краевого минимущества Лариса Ведерникова, раньше эта территория была единой со зданием Центра соцадаптации, но потом участок разделили. Разместить социальный объект на этой площадке невозможно, поэтому предлагается вовлечь ее в оборот. Участок планируется выставить на торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бывший участок Центра соцадаптации на ул. Таборской выставят на торги Фото: Бывший участок Центра соцадаптации на ул. Таборской выставят на торги

Члены комиссии по ПЗЗ проголосовали за то, чтобы направить проект по снятию ограничений с территории на ул. Таборской на публичные слушания.

Отметим, что раньше на ул. Таборской, 22а работал детский сад, и на участке в 4,8 тыс. кв. м располагалась детская площадка. Потом детсад закрыли, и в здании заработал Центр социальной адаптации.