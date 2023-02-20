0,39 процента составил рост потребительских цен в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года с учетом сезонности, сообщил Банк России. Месячный рост цен заметно ускорился с 0,29% за декабрь 2022 года. Без учета ЖКУ цены выросли на 0,38% (в декабре они в среднем не изменились). Значительный вклад в прирост цен внесло ускоренное подорожание плодоовощной продукции и возобновление роста цен на отдельные промтовары (прежде всего, инструменты и оборудование). Фрукты, бытовая техника, электроника подвержены быстрому переносу в цены изменений курса рубля, а он ослабевал и в декабре, и в январе, замечают в ЦБ. Базовая инфляция за январь также увеличилась (с поправкой на сезонность — до 0,13%).