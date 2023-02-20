Замещение Святого Валентина

На прошлой неделе светская жизнь ходила по кругу. Будто искала себя на том месте, где когда-то было торжество маркетинг-концепций по случаю Дня святого Валентина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Давно не хочется оборачиваться назад, хотя бы потому, что это приносит боль, но все-таки в прошлогоднее 14 февраля светская жизнь была еще совершенно обычной. И календарь вокруг Дня всех влюбленных пестрел ужинами и коктейлями преимущественно глобальных ювелирных брендов. Кто не имел на плечах генеральских погон светских войск, довольствовались активностями косметических брендов, тоже глобальных. За этот почти полный год, что прошел с момента денормализации, мы уже поняли, что отечественные бренды демонстрируют максимальную готовность заместить все эти активности. Однако по мере приближения к 24 февраля на трибунах, что называется, становится тише: никто не хочет стоять рядом с годовщиной начала СВО.

Так что на 14 февраля пришелся разве что благотворительный ужин «Особенный человек» фонда «Правмир», который возглавляет Татьяна Апатова. Фонд работает с 2015 года и имеет замечательную широту взглядов: оказывает помощь людям любого возраста и с любым заболеванием. За годы работы фонд привлек 1,2 млрд руб., однако на ужин с аукционом решился впервые. Амбассадором вечера в отеле Carlton стала Ирина Хакамада, которая обратилась к собравшимся с короткой, но энергичной речью. Госпожа Хакамада одним махом опровергла утверждения модных сегодня специалистов, называющих себя по-разному, но с одинаковым упоением говорящих об энергии денег. «Никакой энергии у денег нет, но она может появиться, если деньги направить на помощь другим»,— завершила свое выступление госпожа Хакамада и тут же выставила на аукцион собственную книгу. Книга немедленно была продана за 600 тыс. руб., что изрядно поразило ее автора. Далее вечер пошел в не менее бодром темпе. Неожиданно активными участниками аукциона стали совладелец и генеральный директор компании дистанционных продаж «Ювелирочка» Степан Морозов и Наталья Тузова. Причем именно госпожа Тузова приобрела лот от партнера вечера ювелирного дома Leviev. Похоже, когда мы говорим о смене светских составов и подразумеваем, что вместо Елены Лихач или Михаила Прохорова в светской жизни обоснуются админы телеграм-каналов, мы немного недооцениваем глубину тектонических сдвигов.

Далее произошла не менее занятная замена: в закрытом клубе Noodome впервые открылась выставка современного искусства, а в доме культуры ГЭС-2 — ресторан. Ресторан открывался два вечера подряд. Сначала гостей позвал ресторанный холдинг GT Элины и Галактиона Табидзе, затем, как это принято теперь, админ телеграм-канала «Ку-ку» Ксения Коробейникова. Ее канал стал официальным инфопартнером выставки «Настройки-3». Поскольку списки организаторов пересекались, некоторые гости и впрямь ходили на ужин два вечера подряд. Впрочем, их можно понять — там действительно вкусно и красиво, а меню ужинов было разным. В Noodome пришла активнейшая Ассоциация галерей, чтобы помочь членам этого клуба разглядеть в себе коллекционеров искусства. В вечер презентации свое красноречие этой задаче, по просьбе клуба и ассоциации, отдали Наталия Опалева, Софья Троценко, Дмитрий Гутов и Алина Крюкова.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”