Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замещение Святого Валентина

Евгения Милова о светской жизни

На прошлой неделе светская жизнь ходила по кругу. Будто искала себя на том месте, где когда-то было торжество маркетинг-концепций по случаю Дня святого Валентина.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Давно не хочется оборачиваться назад, хотя бы потому, что это приносит боль, но все-таки в прошлогоднее 14 февраля светская жизнь была еще совершенно обычной. И календарь вокруг Дня всех влюбленных пестрел ужинами и коктейлями преимущественно глобальных ювелирных брендов. Кто не имел на плечах генеральских погон светских войск, довольствовались активностями косметических брендов, тоже глобальных. За этот почти полный год, что прошел с момента денормализации, мы уже поняли, что отечественные бренды демонстрируют максимальную готовность заместить все эти активности. Однако по мере приближения к 24 февраля на трибунах, что называется, становится тише: никто не хочет стоять рядом с годовщиной начала СВО.

Так что на 14 февраля пришелся разве что благотворительный ужин «Особенный человек» фонда «Правмир», который возглавляет Татьяна Апатова. Фонд работает с 2015 года и имеет замечательную широту взглядов: оказывает помощь людям любого возраста и с любым заболеванием. За годы работы фонд привлек 1,2 млрд руб., однако на ужин с аукционом решился впервые. Амбассадором вечера в отеле Carlton стала Ирина Хакамада, которая обратилась к собравшимся с короткой, но энергичной речью. Госпожа Хакамада одним махом опровергла утверждения модных сегодня специалистов, называющих себя по-разному, но с одинаковым упоением говорящих об энергии денег. «Никакой энергии у денег нет, но она может появиться, если деньги направить на помощь другим»,— завершила свое выступление госпожа Хакамада и тут же выставила на аукцион собственную книгу. Книга немедленно была продана за 600 тыс. руб., что изрядно поразило ее автора. Далее вечер пошел в не менее бодром темпе. Неожиданно активными участниками аукциона стали совладелец и генеральный директор компании дистанционных продаж «Ювелирочка» Степан Морозов и Наталья Тузова. Причем именно госпожа Тузова приобрела лот от партнера вечера ювелирного дома Leviev. Похоже, когда мы говорим о смене светских составов и подразумеваем, что вместо Елены Лихач или Михаила Прохорова в светской жизни обоснуются админы телеграм-каналов, мы немного недооцениваем глубину тектонических сдвигов.

Далее произошла не менее занятная замена: в закрытом клубе Noodome впервые открылась выставка современного искусства, а в доме культуры ГЭС-2 — ресторан. Ресторан открывался два вечера подряд. Сначала гостей позвал ресторанный холдинг GT Элины и Галактиона Табидзе, затем, как это принято теперь, админ телеграм-канала «Ку-ку» Ксения Коробейникова. Ее канал стал официальным инфопартнером выставки «Настройки-3». Поскольку списки организаторов пересекались, некоторые гости и впрямь ходили на ужин два вечера подряд. Впрочем, их можно понять — там действительно вкусно и красиво, а меню ужинов было разным. В Noodome пришла активнейшая Ассоциация галерей, чтобы помочь членам этого клуба разглядеть в себе коллекционеров искусства. В вечер презентации свое красноречие этой задаче, по просьбе клуба и ассоциации, отдали Наталия Опалева, Софья Троценко, Дмитрий Гутов и Алина Крюкова.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...